Zidane avisa a su próximo contendiente en octavos de la Champions: "¿Rivales difíciles? Eso lo pensarán ellos"

Los blancos serán segundos y se medirán a un primer clasificado en octavos

"Nosotros pensamos que cualquier rival que nos toque será bueno"

Zidane, antes del partido entre el Apoel Nicosia y el Real Madrid. Imagen: EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró contento con el partido de sus jugadores y el juego ante el APOEL, sin dar importancia a ser segundo de grupo y tener que medirse a un rival fuerte en octavos de final, que dijo "pensará que va a ser difícil" cuando le toque el vigente campeón.

"Ahora no podemos hacer nada ni ganando el último partidos. Nos quedaremos segundos y es lo que nos va a tocar. Vosotros (prensa) sois pesimistas, pero en nosotros no cambia nada. Lo que vaya a tocar, tocará, y pensaremos jugar dos partidos e intentar pasar la ronda", dijo en rueda de prensa.

"El que nos toque pensará que va a ser difícil enfrentarse al Real Madrid. Nosotros no podemos cambiarlo y pensamos que cualquier rival que nos toque será bueno. Vamos a jugar contra un primero que seguro lo ha hecho fenomenal", añadió.

Preguntado por el regreso de la pegada de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, autores de sendos dobletes, el técnico madridista lo celebró pero extendiendo méritos a todos sus jugadores.

"Para Cristiano y Karim es importante y para todos porque estamos en el buen camino. Últimamente estamos haciendo las cosas bien y es una jornada muy buena, pero lo que me gusta es el juego sobre todo porque seguimos creciendo. No es nada fácil meter seis goles fuera de casa nunca. Puede parecer que ha sido un partido ante un rival flojo pero no, hicimos un partido serio, marcamos goles importantes para nosotros. También es importante que los jugadores que juegan menos han tenido minutos", afirmó.

Por último, se mostró tranquilo por la situación que vivía su equipo y convencido de que iban a salir de él. "Estamos tranquilos, hay cosas en una temporada y momentos complicados que debes tener, pero sabemos que vamos a tener momentos buenos. Hoy es una buena jornada. Ahora tenemos un viaje largo y a descansar para pensar en el sábado".