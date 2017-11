Klopp: "No es el peor resultado, pero estas cosas pasan en el fútbol"

Sevilla, 21 nov (EFE).- El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, afirmó tras empatar 3-3 en el campo del Sevilla que aunque querían "ganar, por supuesto", éste "no es el peor resultado" que podían esperar, "pero estas cosas pasan en el fútbol", en alusión a la renta de 0-3 que desperdiciaron en el segundo tiempo.

En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, el técnico de los 'red', líderes con 8 puntos del grupo E de la Liga de Campeones y a los que les basta igualar en casa en la última jornada con el Spartak Moscú para pasar a octavos, dijo que "a veces ocurren estas cosas" después de que hubieran "hecho un buen primer tiempo", pero en el segundo el Sevilla "jugó su fútbol y también estuvo bien".

"Hemos logrado un punto al fin y al cabo. Es verdad que parece que has perdido, porque nos han empatado en el último minuto, pero hay que seguir preparándose y asumir las cosas; ya no se pueden cambiar. Debemos intentar ser optimistas y espero que la gente no se quede con la sensación de que no somos lo bastante buenos", recalcó.

Según el preparador alemán del Liverpool, después de ponerse 0-3 su equipo, "el ambiente cambió bruscamente en el segundo tiempo y esa reacción, tras el 2-3, ha creado la sensación de que el partido estaba absolutamente abierto, ellos también han conseguido aguantar y han marcado en el último minuto".

Klopp admitió que puede ser "frustrante", pero resaltó que "es muy difícil ganar un partido así", que se les han "hecho muy largos los últimos quince minutos", tanto a él como a su equipo, y que "no es la primera vez que ocurre en fútbol: otras veces lo hemos vivido y alguna a favor, pero ellos también han sido capaces de dar la cara", indicó.

El alemán reconoció que ni antes ni durante el partido creía que éste podía "acabar en empate, para nada", y restó importancia al hecho de que siga sin ganarle al Sevilla en siete partidos jugados con distintos clubes.

"La última vez que nos enfrentamos lo llevé bien y esta vez también. ¿Qué voy a hacer? Hoy hemos jugado una primera parte fantástica y en la segunda no hemos sido lo suficientemente buenos, sólo eso", subrayó Klopp, que negó que el empate haya sido una cuestión de "mentalidad" de sus jugadores, que "es fantástica".

Afirmó que han coincidido "muchas circunstancias" y "ha pasado lo que ha pasado, por el ambiente que también se ha vivido en el campo, pero estas cosas pasan y no es un problema de mentalidad", ya que intentaron jugársela "en el segundo tiempo" sin éxito, "el penalti" les hizo "mucho daño" y el partido quedó "abierto".