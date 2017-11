Bronca de Cristiano Ronaldo con la prensa al final del Apoel - Real Madrid

El luso se negó a hablar en la zona mixta y lo hizo usando un tono muy enfadado

"¿Cómo voy a hablar si digo una cosa y al día siguiente veo que habéis escrito otra?"

Cristiano Ronaldo está enfadado con la prensa. No es una suposición. Es una realidad que el mismo delantero del Real Madrid confirmó anoche a la conclusión del partido entre los blancos y el Apoel Nicosia (0-6), en una zona mixta en la que el luso no sólo no quiso hablar, sino que arremetió con los profesionales que le esperaban para escuchar sus palabras.

Cuando salió del vestuario merengue, los medios allí apostados le reclamaron unos minutos y Cristiano, visiblemente molesto. Les abroncó: "¿Cómo voy a hablar si digo una cosa y al día siguiente veo que habéis escrito otra?", dijo ante la sorpresa de los allí presentes.

El actual ganador del premio The Best a mejor futbolista del 2017 según FIFA, se refería a lo acontecido en el último partido de la Champions League. El Real Madrid había perdido en Wembley ante el Tottenham (3-1) y CR7, contra pronóstico (era Sergio Ramos el designado para dar la cara) habló. Entre sus declaraciones, una que llamó la atención.

"Todos los jugadores que se fueron este verano nos hacían más fuertes. No es excusa, pero jugadores como Pepe, James, Morata... nos hacían más fuertes. Los chicos son el futuro, pero son jóvenes y se nota la experiencia", afirmó al ser cuestionado directamente por estas bajas.

De aquellas declaraciones nació un conflicto con Sergio Ramos. El capitán, en una entrevista en la Cadena Ser, afirmó que ese tipo de declaraciones eran "ventajistas". A Cristiano no le gustó el calificativo de su amigo y compañero y de ahí nació un roce que ahora parece resuelto... aunque no para la prensa.

Cristiano, a tenor de lo visto ayer, culpa a los periodistas del embrollo. De ahí que no quiera hablar en una actitud, por cierto, nada nueva. No es la primera vez que CR7 mantiene silencios prolongados para evitar este tipo de conflictos o polémicas.