Postecoglou dimite como seleccionador de Australia una semana después de su clasificación al Mundial

22/11/2017 - 10:37

El técnico griego Ange Postecoglou presentó su renuncia como seleccionador de Australia, "una decisión correcta en el momento adecuado", después de la clasificación para el Mundial de Rusia de 2018 del combinado oceánico ante Honduras en la repesca intercontinental, y admitiendo que su estancia en el equipo "ha sido un enorme privilegio".

SIDNEY, 22 (Reuters/EP)

"Después de haberlo reflexionado mucho, he decidido que mi carrera como entrenador 'Socceroo' llega a su fin", señaló Postecoglou. "Como he dicho en varias ocasiones, ha sido un enorme privilegio para mí y probablemente no ha sido el final que yo hubiese previsto cuando empecé, pero al mismo tiempo, sé que he tomado la decisión correcta en el momento adecuado", añadió.

Esta decisión del técnico sorprende después de que Australia consiguiera hace siete días su pase al próximo Mundial venciendo a Honduras. El conjunto oceánico disputó la fase de clasificación en Asia y firmó una irregular tercera fase que les obligó a jugarse su plaza en Rusia a través de dos repescas, una contra Siria y la mencionada ante Honduras.

Postecoglou dirigió a Australia en el Mundial de Brasil de 2014, donde no superó la fase de grupos perdiendo sus tres partidos, uno de ellos contra España, pero posteriormente conseguiría el mayor éxitos de los 'Socceroos', la Copa de Asia en 2015 tras vencer a Corea del Sur en la final.

Ahora, Graham Arnold, entrenador del Sydney FC, y Tony Popovic, que llevó al Western Sydney Wanderers al título de la Liga de Campeones de Asia en 2014 y actualmente en el Karabukspor turco, son los técnicos australianos mejor situados para ocupar el banquillo del equipo australiano.