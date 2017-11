Así es la 'dieta secreta' que ha disparado el rendimiento de Jordi Alba

El jugador ha dejado de beber bebidas carbónicas y de comer Fast Food

Messi es otro de los jugadores obsesionados con su dieta y alimentación

Jordi Alba, durante un partido al principio de temporada. Imagen: EFE

Jordi Alba se ha destapado como uno de los futbolistas del FC Barcelona que se encuentra en un mejor estado de forma. La culpa, dice el catalán, es de una dieta secreta. O mejor dicho, de un cambio en la que hasta ahora estaba llevando. El defensa ha abandonado las bebidas carbónicas y el fast food. Dos pequeños sacrificios que, sin embargo, han disparado su rendimiento sobre el terreno de juego.

Él mismo lo ha desvelado en una entrevista concedida al diario italiano Tuttosport con motivo del encuentro que, esta noche (consulte aquí horario y dónde verlo) mide a la Juve y al Barça en la Champions League.

"La nueva dieta me está beneficiando. He renunciado a las bebidas carbónicas como la Coca Cola y la Fanta y he renunciado al fast food", confiesa. Su comentario llama la atención porque parece raro ver a un deportista de élite entre hamburguesas y botellas de bebidas carbónicas... pero es así.

No es el primer futbolista que se deja llevar por los placeres de la comida basura. En su día, Leo Messi era un amante de la pizza, pero con la llegada de Guardiola, mutó sus hábitos. Repitió tras la llegada de Luis Enrique. Y desde entonces las lesiones apenas visitan su cuerpo y rinde mejor. 'La Pulga' ha ido cambiando sus hábitos. Todavía lo hace. Todavía investiga e investiga para lograr afinar su dieta en función de sus necesidades.

Ahora se está sometiendo a los consejos de un especialista italiano que le proporciona, como bromea el delantero del Barça, 'Gasolina Súper' para rendir mejor basándose en combinación de alimentos que le ayudan.