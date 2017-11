Cerezo: "Me preocupan los pitos a Griezmann, hoy tienen que ser aplausos"

22/11/2017 - 14:48

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha reconocido que le "preocupan los pitos a Griezmann" que se escucharon durante el derbi madrileño en el Wanda Metropolitano y ha pedido que esta noche se conviertan en "aplausos" ante la Roma, añadiendo que "todo el mundo sueña" y que el sueño del delantero francés es "jugar en el Atlético".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Me preocupan los pitos a Griezmann porque ahora es cuando más confianza debe tener y más tiene que estar pensando en el fútbol. Siempre sale a jugar y a ganar, pero hay veces que las cosas no salen bien y, aunque no le hayan salido bien últimamente, esperamos que la racha se rompa próximamente. Los pitos hoy tienen que ser aplausos", pidió Cerezo ante la prensa.

El presidente reveló la charla que mantuvo con el jugador galo. "Nos dijo que hacía todo lo posible por jugar bien, pero que no le salían las cosas", explicó, antes de usar la ironía para comentar las palabras de Griezmann cuando dijo que sueña con jugar junto a Neymar y Mbappé. "Que yo sepa le gustan las mujeres. Todo el mundo sueña en esta vida. Su sueño es jugar en el Atlético de Madrid, lo ha cumplido y lo cumplirá", zanjó al respecto.

Además, Cerezo se mostró optimista sobre el comprometido futuro de su equipo en la Liga de Campeones. "Tenemos que jugar muy bien para ganar y que los otros tengan algún fallo, que también se puede dar. ¿No hemos empatado nosotros dos partidos contra el Qarabag? Hay que tener confianza, creo que después de este partido hablaremos de otra manera", pronosticó.