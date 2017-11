Competición mantiene la quinta amarilla a Piqué y sanciona con dos partidos a Marcelino García Toral

22/11/2017 - 15:46

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha rechazado el recurso interpuesto por el FC Barcelona a la tarjeta amarilla vista por Gerard Piqué en Leganés, que le impedirá jugar en Mestalla al ser la quinta, mientras que también ha rechazado las alegaciones del Valencia CF y ha sancionado con dos partidos a su técnico, Marcelino García Toral, que no podrá dirigir a su equipo ante el Barça.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

Piqué, que vio tarjeta amarilla en el transcurso de la victoria de su equipo en Butarque (0-3) por "sujetar a un adversario que estaba en posesión del balón", no podrá jugar ante el Valencia CF el importante partido de la próxima jornada de LaLiga Santander, que mide a primero y segundo en la tabla con sólo cuatro puntos a favor de los blaugranas.

Pese a las alegaciones del Barça, Competición asegura que no tienen el "rigor probatorio exigido" para levantar la amonestación y posterior sanción por cumplir ciclo de tarjetas amarillas. Así, por infracción del artículo 111.1.j, el central estará suspendido para Mestalla y deberá pagar una multa de 600 euros, más otros 350 euros para el club.

Sí ha aceptado el organismo las alegaciones de la entidad blaugrana respecto a la tarjeta amarilla vista por Luis Suárez, a quien se le ha retirado la amonestación vista por el uruguayo ante el Leganés.

Según el acta arbitral, Undiano Mallenco amonestó al delantero por "impedir que el guardameta adversario lanzara el balón cuando lo tenía controlado en sus manos", pero Competición defendió que fue 'Pichu' Cuéllar quien contactó con Suárez "tratando de apartarle, y llevándose las manos a la cara sin motivo aparente".

No estará en Mestalla tampoco el entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, que no podrá dirigir al equipo desde el banquillo al ser castigado con dos partidos por infracción del artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF.

La expulsión del técnico se produjo en el minuto 62 del partido que los 'che' ganaron al RCD Espanyol (0-2) en Cornellà, cuando el asturiano protestó "de forma ostensible" una de las decisiones del colegiado canario Hernández Hernández "con los brazos en alto en reiteradas ocasiones".

Pese a que el Valencia alegó un "error material manifiesto" por no haber "protestas en sentido estricto, ni mucho menos que sean reiteradas ni ostensibles", Competición aseguró que "del visionado de las imágenes no se desvirtúa lo reflejado en el acta, toda vez que son imágenes lejanas y sin sonido, de modo que no es posible acreditar si hubo o no protestas, ni cómo se expresaron". "Es decir, no se aprecia un error 'manifiesto' como exige la norma", subrayó.

Además, también se perderán la próxima jornada, la decimotercera de LaLiga Santander, Bernardo Espinosa (Girona), Nacho Fernández (Real Madrid) y Guilherme y Luisinho (Deportivo) por acumulación de tarjetas amarillas, así como Mandi (Real Betis) por expulsión. Por otro lado, Competición también anuló la amonestación a Djene, del Getafe.