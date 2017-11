Ziganda: "Sabemos la urgencia que tenemos y hay que ganar"

22/11/2017 - 17:52

El entrenador del Athletic Club, Kuko Ziganda, ha asegurado que son conscientes en el equipo de que tienen una "urgencia" a solventar de inmediato y por ello tienen que ganar al Hertha Berlín, colista del grupo, este jueves en San Mamés para seguir teniendo opciones de pasar a la siguiente ronda de la Liga Europa.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

"Sabemos la urgencia que tenemos en este partido y tenemos que ganar. Una vez pase esto pensaremos en la alineación y el partido que queremos hacer y quién no juega y quién juega (en Liga), pero solo podemos pensar en mañana porque tenemos aspiraciones e ilusión de pasar la fase de grupos", aseguró Ziganda este miércoles en rueda de prensa.

Pese a la entidad del rival, los alemanes van últimos con 4 puntos, por los 5 del Athletic, tercero. "El Hertha tiene nivel, categoría, presupuesto, viene de una gran liga y tiene muchos recursos. Nos gustaría ganar, por nosotros y por la gente y por la posibilidades que nos da el ganar para poder estar en la siguiente fase", argumentó.

Y es que la situación no es la mejor, pero los 'leones' dependen de sí mismos para superar a Zorya Luhansk u Östersunds, a uno y dos puntos respectivamente, para seguir vivos en la competición. "Tenemos que afrontar esta situación con la mayor naturalidad y confianza posible, dependemos de nosotros y tenemos que hacer un gran partido ante un rival de características parecidas a nosotros", destacó el 'Kuko'.

"Podemos jugar bien o mal, a veces no llegamos o sí, pero no especulamos. A ellos también les ha costado entrar en la liguilla pero están con todas las opciones si ganan aquí mañana. Imagino que a ninguno no nos vale lo que no sea ganar, iremos a ganar los dos", auguró sobre este partido clave del grupo.

En cuanto al 0-0 de la primera vuelta, Ziganda recordó que fueron dos partidos en uno. "El primer tiempo es quizá lo mejor que hemos hecho fuera de casa, controlando el ritmo y con buenas combinaciones. El segundo estuvieron más fuertes, nos abrimos más y nos hicieron daño en las segundas jugadas. Si no estamos fuertes en las disputas o les dejamos correr tendremos problemas", aseguró.

Así, el entrenador del Athletic se pone como referencia los últimos minutos del empate en casa contra el Villarreal, gol incluido de Aduriz que les dio un punto. "Me va el juego, sí. Firmaría jugar así muchos más minutos y me encantaría, pero va en función muchas veces del resultado, del posicionamiento del rival, a veces uno se suelta cuando tiene todo perdido, pero fueron unos minutos muy vistosos, arrolladores y muy interesantes", apuntó.

"Falta redondear un partido, tener la sensación de que has ganado bien. Hemos tenido minutos muy buenos que enganchan al público pero no está siendo suficiente para sacar partidos. Habrá que llegar con más orden o más claridad y ajustar atrás, nos está costando cerrar los resultados. Con todo el esfuerzo y dominio y llegadas que podemos tener, nos faltan ocasiones de mayor claridad", reconoció el técnico.

De todos modos, Ziganda recordó y aseguró que son los primeros que se exigen "jugar mejor y tener mejores resultados". "En casa tenemos partidos buenos y nos falta redondear resultados. Lejos de casa sí que nos hace falta mejorar", concluyó.