El Lille suspende "momentáneamente" del cargo de entrenador a Marcelo Bielsa

Todo apunta a que, finalmente, será despedido tras ser penúltimo

Bielsa, en una rueda de prensa con el Lille. Imagen: Reuters

El Lille ha anunciado este miércoles la suspensión "momentánea" de su entrenador Marcelo Bielsa como parte de un procedimiento iniciado por el club francés, situado en la penúltima posición del 'Championat' con 12 puntos en 13 jornadas.

"El Lille decidió suspender momentáneamente al señor Marcelo Bielsa de su función de entrenador", informó la entidad del norte de Francia, que había firmado dos temporadas al técnico argentino el pasado mes de febrero.

Bielsa aseguró a finales de septiembre que no tiene pensado dejar el Lille pese a que estuviera "toda la temporada peleando por evitar el descenso". "No me voy a ir salvo que me echen", añadió Bielsa en aquella comparecencia tras cosechar cinco derrotas consecutivas.

El Lille no ha informado quién será el sustituto de Bielsa hasta que tome una decisión definitiva con el futuro del míster rosarino, que vive su segunda experiencia en la Liga francesa tras su paso por el Olympique de Marsella.