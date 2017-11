Las cuentas de la Champions: así quedan todos los grupos a falta de una jornada

El Barcelona ya es primero de grupo y el Real Madrid segundo

El Sevilla está casi clasificado y aún puede ser primero

El Atlético necesita un milagro: ganar al Chelsea y que no gane la Roma

El trofeo de la Champions | Imagen: EFE

La Liga de Campeones llega al desenlace de su fase de grupos aún con muchas cosas en juego. Esta semana se disputó la quinta jornada de los grupos del A al H, por lo que apenas queda una cita para decidir los puestos que darán acceso a octavos de final de la competición o a la Europa League.

Grupo A

Manchester United (12): El gol del Basilea en el descuento le deja sin el pase matemático, pero sí de manera virtual. Con cualquier empate o triunfo en casa ante el CSKA será primero de grupo. Si pierde, casi en todos los casos también. Sólo podría eliminarse si es por siete goles o más (y gana el Basilea), y para ser segundo tendría que caer por cuatro (y que el Basilea no ganase)

Basilea (9): Tiene ganado el golaverage particular al CSKA, por lo que sacar el mismo resultado que los rusos (si es empate o derrota) le mete en octavos. En caso de ganar, por el triple empate, necesita que el CSKA no lo haga por tres o más goles. Lo que no tiene es ninguna opción de ser primero de grupo.

CSKA Moscú (9): Para depender de sí mismo debe ganar al menos por tres goles en Old Trafford, cosa complicada. Cualquier otro triunfo le deja fuera si gana el Basilea. Si no gana, debe esperar que los suizos saquen menos puntos que ellos.

Benfica (0): Eliminado matemáticamente tras completar su peor fase de grupos. No podrá jugar ni la segunda competición continental.

Grupo B

PSG (15): Pleno de victorias, pleno de goleadas, sólo un tanto recibido y clasificado ya matemáticamente para octavos de final, pero necesitará no perder por más de tres goles en su visita al Bayern si quiere mantener la primera plaza de grupo.

Bayern Múnich (12): Ya clasificado, todo apunta a que será segundo, salvo que logre levantar el golaverage ante el PSG tras el 3-0 del Parque de los Príncipes.

Celtic (3): Pasará a jugar la Europa League salvo una debacle. Simplemente tiene que defender el golaverage ante el Anderlecht, jugando en casa, tras ganar 0-3 en Bélgica.

Anderlecht (0): Eliminado de la máxima competición, su única opción es ganar por cuatro goles o más en Celtic Park, algo poco probable.

Grupo C

Chelsea (10): Ya clasificado, será primero de grupo si gana al Atlético, o incluso no haciéndolo, si la Roma no puede con el Qarabag.

Roma (8): Para clasificarse le vale con ganar en casa al Qarabag (será primero si además no se impone el Chelsea al Atlético). Si no gana a los azeríes, puede quedar fuera si los de Simeone ganan en Londres.

Atlético de Madrid (6): El milagro de clasificarse como segundo de grupo pasa por ganar en Stamford Bridge y que la Roma no gane en casa al Qarabag. Cualquier otra combinación le envía a la Europa League.

Qarabag (2): Matemáticamente eliminado y sin opciones de pasar a la segunda competición europea.

Grupo D

Barcelona (11): Ya es matemáticamente primero de grupo y no se juega nada en casa ante el Sporting.

Juventus (8): Para pasar a octavos necesita ganar en casa del Olympiacos. Si no lo hace, debe esperar que el Sporting saque menos puntos que él.

Sporting Portugal (7): Su difícil misión pasa por ganar en el Camp Nou y esperar un pinchazo de la Juventus en El Pireo. Si eso no sucede, jugará la Europa League.

Grupo E

Se queda sin opciones, matemáticamente eliminado.

Liverpool (9): Si puntúa en casa ante el Spartak pasará a octavos de final, y si vence (o si empata y el Sevilla no gana) lo hará como primero de grupo. En caso de derrota, dependería del Sevilla, que con puntuar en Eslovenia le enviaría a la Europa League.

Sevilla (8): Se clasificará salvo que pierda en Eslovenia y gane el Spartak en Anfield. Sus opciones de ser primero pasan por ganar al Maribor y que el Liverpool no lo haga en su partido.

Spartak Moscú (6): Su única opción pasa por dar la sorpresa y ganar en Anfield, lo que le clasificaría directamente (e incluso sería primero si el Sevilla no gana en Eslovenia). Si no lo logra, pasará a la Europa League.

Maribor (2): Matemáticamente eliminado, no puede ni acceder a la Europa League.

Grupo F

Manchester City (15): Ya clasificado como primero de grupo con su pleno de victorias.

Shakhtar Donetsk (9): Sólo con empatar se clasificaría. El problema es que su rival será el Manchester City, aunque el partido será en Ucrania y los de Guardiola están ya en octavos.

Nápoles (6): Tras levantar el golaverage al Shakhtar, está obligado a ganar en su visita al Feyenoord y esperar que el City le haga un favor ganando a los ucranianos.

Feyenoord (0): Matemáticamente eliminado, no aspira ni a jugar la Europa League.

Grupo G

Besiktas (11): Tiene ya el pase a octavos como primeros de grupo, donde será el rival más deseado para la mayoría de equipos.

Oporto (7): Si gana en casa al eliminado Mónaco tendrá el billete a las eliminatorias. Si no lo hace, sus opciones pasan por sacar al menos el mismo resultado que el que logre el Leipzig recibiendo al Besiktas.

RB Leipzig (7): Si gana en casa al ya clasificado Besiktas necesitará que el Oporto no lo haga ante el Mónaco. Si empata, sólo le valdrá una derrota de los dragones.

Grupo H

Matemáticamente eliminado, no podrá pasar ni a la Europa League tras ser semifinalista el curso pasado.

Tottenham Hotspur (13): Ya es matemáticamente primero de grupo, no se juega nada en Wembley ante el APOEL.

Real Madrid (10): Firmó el pase de ronda en Chipre, pero ya no puede hacer nada para alcanzar el primer puesto. Será segundo.

Borussia Dortmund (2): Eliminado de la Champions. Visita el Bernabéu y es consciente de que para meterse en la Europa League deberá sacar más puntos de los que consiga el APOEL en Wembley (salvo el improbable caso de que haya alguna goleada por más de siete goles).

Para meterse a la Europa League necesitará sacar más puntos que el Dortmund. Si gana en Londres necesita que los alemanes no lo hagan en el Bernabéu (o golear por más de siete al Tottenham) y si empata, deberá confiar en un triunfo de los de Zidane.