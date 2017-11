Di Francesco: "El Atlético quiso más ganar que nosotros"

Madrid, 22 nov (EFE).- Eusebio Di Francesco, entrenador del Roma, declaró este miércoles, tras la derrota por 2-0 contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, que el conjunto rojiblanco "quiso ganar más" que su equipo, al tiempo que remarcó que "todo el mundo habría firmado" jugarse la clasificación en casa con el Qarabag.

"Nuestro objetivo era intentar pasar a octavos aquí. No pudo ser. El Atlético de Madrid quiso más ganar este partido. Hemos estado poco atentos en la gestión del balón en la segunda parte. Espero que este partido nos sirva de lección para mejorar", expuso el técnico, que resaltó que el conjunto rojiblanco es un "equipo muy agresivo".

"Hoy lo han hecho mejor, pero me parece que hasta el minuto 70 y, sobre todo, en la primera parte hemos estado a la altura o mejor que el rival. Ellos tenían más hambre de ganar este partido. Si sumamos el partido de ida, ellos merecieron hoy ganar", admitió Di Francesco, que descartó que a su equipo le haya faltado ambición.

"Absolutamente no. No nos queríamos conformar. Y lo hemos demostrado, porque sino habría aparcado el autobús delante de la portería. Nos ha faltado un poco de pegada, de precisión en el último pase y no me parece justo reducir todo al resultado ¿Al Atlético de Madrid cuando empató con el Qarabag le faltó ambición? No creo que fuera así", repasó en el estadio Wanda Metropolitano.

Di Francesco recordó que su equipo recuperó "once balones en campo contrario en el primer tiempo". "Eso demuestra las ganas que teníamos de ganar. Nos ha faltado el último pase para convertir las ocasiones que hemos tenido. Pero acordaros todos de contra quién estamos jugando, su historia en la Champions y hay que tener mucho respeto por el Atlético de Madrid", añadió el técnico italiano.

"Hay que asumir esta derrota, que nos molesta, pero también he visto cosas que me gustaron en el partido", expresó el entrenador en rueda de prensa, en la que consideró "muy igualado" el encuentro de este miércoles y explicó, sobre los resbalones de los jugadores: "El campo es el mismo para todos. No puede ser una excusa".

El Roma depende de sí mismo en la última jornada en casa contra el Qarabag. "Es una responsabilidad que asumimos tener que ganar el partido en nuestro campo. Las esperanzas del Atlético son menores, porque depende de otro equipo, que somos nosotros. Todo el mundo habría firmado jugarse todo el último partido en casa con el Qarabag. Hablar de complicarse las vida me parece exagerado", dijo.