Di Francesco: "Espero que esta derrota nos sirva de lección"

23/11/2017 - 0:11

El entrenador de la AS Roma, Eusebio di Francesco, aseguró que el objetivo era "cerrar la clasificación" en el Wanda Metropolitano este miércoles pero espera que esta derrota ante el Atlético de Madrid (2-0) en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones les sirva de "lección" de cara a la última jornada ante el Qarabag en el Olímpico.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Nuestro objetivo era pasar de ronda aquí pero ellos quisieron ganar más que nosotros. No estuvimos bien en la gestión de balón en la segunda mitad y perdimos un poco el control. Pero ya tenemos la cabeza en el próximo partido y espero que esta derrota nos sirva de lección pero seguimos en una buena situación", declaró el técnico italiano en la sala de prensa.

El preparador italiano analizó el partido de Edin Dzeko, que acumula siete encuentros sin ver puerta. "Tuvo un remate desde la frontal pero faltó pegada. Sentimos cuando no marca goles pero no hablamos de jugadores puntuales si no del equipo", declaró un Di Francesco que también se refirió a la titularidad de Lorenzo Pellegrini. "Está mejorando y creciendo desde el punto de vista técnico y tiene mucho margen de mejora, hoy no ha estado muy fino" continuó.

"Todo el mundo hubiese firmado jugarse todo ante el Qarabag. Pero complicarse la vida es exagerado", aseguró en relación a la derrota esta noche que le obliga a ganar al Qarabag en el Olímpico.

Ante una posible eliminación del Atleti, el técnico italiano espera que sí se quede fuera. "Espero que sea así y se quede fuera porque eso significa que pasamos nosotros. Pero el que haya hecho más méritos acabará pasando", afirmó.

Por último el preparador italiano valoró las posibles distracciones tras el derbi. "Te invito a mirar lo que pasó en la primera parte. Nos faltó el último pase y no convertir todo lo que generamos pero acordaros del rival y de su historia. Hay que respetar al Atleti y tragar con la derrota", sentenció el técnico de 48 años.