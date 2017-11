Neymar 'explota' en zona mixta cuando los periodistas le preguntan por su fichaje por el Real Madrid

El brasileño dejó evidentemente enfadado la zona mixta tras sólo dos preguntas

"Joder, vosotros siempre hablando de más", respondió antes de irse

Neymar protesta una decisión durante el partido frente al Celtic de Glasgow. Imagen: EFE

Neymar dio ayer miércoles un recital de fútbol. Fútbol con mayúsculas. De ese que nutre la pasión por este deportes. De las que hacen época. Fue en el 7-1 del PSG al Celtic de Glasgow. Sus dos goles y su fútbol le conviritieron en el protagonista de la noche. Acabado el partido, y en su condición de hombre del encuentro, decidió que era un buen instante para hablar ante los medios. Sólo duró dos preguntas. A la tercera, Neymar explotó y se marchó enfadado. Muy enfadado. El motivo era blanco. Al brasileño no le gustó en absoluto que le preguntaran por el Real Madrid.

"Joder, vosotros siempre hablando de más", cuenta el diario As que respondió el ex del FC Barcelona cuando uno de los redactores presentes le pidió su opinión al respecto de los rumores que lo sitúan en la órbita del Real Madrid y que incluso afirman que por el Bernabéu dan por cerrada la operación.

Antes sus respuestas no fueron mucho más simpáticas. Que va. Al contrario. Claro que las preguntas no se lo pusieron fácil. La primera fue si el 7-1 de ayer al Céltic le servía para olvidar el 7-1 que Alemania le endosó a su selección en las semifinales del Mundial de Brasil (partido en el que Neymar por cierto, no jugó).

"Ya estáis otra vez recordando ese día. No vais a parar nunca. Estoy feliz con el partido y por el triunfo. Eso es lo más importante, independientemente del resultado. Nuestro equipo impuso un ritmo fuerte de juego después del primer gol. Mostramos tener cabeza después del gol que recibimos al empezar", reflexionó tratando de reconducir su intervención hacia el partido de anoche.

Siguiente pregunta, otra zancadilla. ¿Neymar siempre aparece en la prensa para hablarse de su relación con Cavani y del interés de otros equipos? Neymar trató de nuevo de responder con algo de entereza.

"Las noticias buenas no venden. La gente se entusiasma con las malas noticias y acaban hablando de más. Ahora quiero ver noticias buenas...", dijo sacando a relucir una sonrisa tensa que se borró con la tercera pregunta, la que le cuestionaba directamente por el Real Madrid.

Ahí Neymar se marchó dejando un borrón de malestar en una noche perfecta, de esas en las que sirven para enamorarse ya no de un jugador o un equipo, sino del fútbol en sí mismo.