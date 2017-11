Gómez Navarro: "¿Cambiar el modelo de SAD? No ha funcionado como pensamos, pero no veo uno mejor"

23/11/2017 - 12:12

El expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) Javier Gómez Navarro justificó el nacimiento de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol y, aunque admitió que el modelo "no ha funcionado" como pensaban en estos 25 años de vida, "no ve" un régimen jurídico "mejor" para controlar la gestión de los clubes profesionales.

"¿Cambiar el modelo de SAD? No ha funcionado como esperábamos, pero no veo un régimen jurídico que funcione mejor. Quizá con determinados incrementos de responsabilidad de los dirigentes", dijo en su participación en la jornada 'Sociedades Anónimas Deportivas: 25 años de vida', promovida por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

Gómez Navarro, que aconsejó que LaLiga y los clubes profesionales, deben ser "prudentes" con el maná de los derechos de televisión, recordó cuál fue la génesis del Plan de Saneamiento del fútbol de 1985 y la Ley del Deporte de 1990. "A mí me dijeron: 'El problema es el fútbol. Todo lo demás es irrelevante'. Te va tocar cambiar la ley'", evocó el impulsor de la ley de las SAD y del Plan ADO.

El Programa ADO, el sistema de ayudas que fue clave en el éxito de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, lo "montó" el CSD, el entonces presidente del Comité Olímpico Español (COE) Carlos Ferrer Salat y Televisión Española (TVE). "Entonces no había exenciones fiscales como ahora", indicó.

Respecto a las SAD, Gómez Navarro apuntó que, entonces, como ahora, a los socios "les sigue importando un comino la situación económica del club". "Salvo clubes como el Valencia, la mayor parte de los socios no pusieron casi nada de dinero. En clubes como el Atlético, Jesús Gil tenía el 70 por ciento del capital", recordó.

"Hubo cuatro clubes -Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Osasuna- que no se convirtieron en SAD. La conversión fue considerada por los clubes como un castigo, pese a que era una forma de sanear la deuda. Queríamos que no hubiese grandes clubes que rechazasen la ley. Hubo una aceptación tremenda", añadió el exsecretario de Estado para el Deporte.

Gómez Navarro admitió que el Plan de Saneamiento "fracasó estrepitosamente" porque se puso como garantía de pago los ingresos por las quinielas en lugar de los derechos por televisión, "que entonces no eran lo de ahora". "Los cálculos se vinieron abajo. Y los cuatro clubes que no tenían problemas patrimoniales entendieron que no tenían que convertirse. Aparte estaba el problema de los nacionalismos porque se oponían el PNV y ERC", señaló.

Por otro lado, subrayó que "intentar hacer responsable" a los socios "es un fracaso absoluto". "Hay que plantear la responsabilidad de los administradores", dijo el gestor del Plan ADO.

"El deporte de alta competición es un proceso selectivo brutal. El que no es el mejor no sirve. Pero en el mundo federativo, los presidentes estaban condicionados por los intereses para conseguir votos", argumentó