Markel Bergara: "Hay que tener los pies en el suelo"

Getafe (Madrid), 23 nov (EFE).- Markel Bergara, centrocampista del Getafe, declaró este jueves que su equipo, envuelto en una buena racha de resultados y acomodado en el centro de la clasificación, tiene que "tener los pies en el suelo" y pensar en ir "partido a partido".

Después de la última victoria del Getafe ante el Alavés (4-1), algunos aficionados del club del sur de Madrid sueñan con objetivos más ambiciosos que la permanencia. Sin embargo, desde dentro de la entidad azulona, la prudencia es la palabra más correcta para definir las sensaciones de sus jugadores.

"Hay que tener los pies en el suelo. Sin duda, nosotros sabemos lo que somos. Somos buenos por saber cuáles son nuestras capacidades en estas condiciones. En este caso, nuestras intenciones tienen que ser ir partido a partido, no pensar ir ni a dos semanas, sino pensar en semana a semana", dijo en una entrevista publicada en la web oficial del Getafe.

"Estoy convencido de que con esa forma de ver el fútbol y la competición, es la mejor manera para estar lo más arriba posible. Creo que no podemos ser tan resultadistas en este caso, pero si es verdad que, tras un resultado tan importante en casa, delante de la afición, pues todo el mundo se motiva y se ilusiona. Pero tenemos que ser suficientemente conscientes de las dificultades de esta Liga", agregó.

El centrocampista del Getafe cedido por la Real Sociedad reconoció que está muy contento de haber tomado la decisión de cambiar de aires esta temporada. Su entrenador, José Bordalás, le ha convertido en un pilar de su equipo y Bergara declaró sentirse "muy realizado".

"Estoy muy contento de la decisión que he tomado, de haber venido al Getafe. La verdad es que tengo ganas de seguir trabajando igual para poder demostrar todo lo que llevo dentro e intentar ayudar al equipo", apuntó.

"Llevaba prácticamente toda mi en San Sebastián, en la Real, y era un cambio importante en mi vida a nivel familiar. Tenía que trasladar a toda mi familia a un club nuevo, con experiencias nuevas. Estoy muy contento porque he venido a un club que me gusta mucho, es muy humilde, muy trabajador, y me siento muy identificado", comentó.

Asimismo, destacó que la confianza "en uno mismo es fundamental" y recordó que la temporada pasada no contó en la Real Sociedad con esa confianza que ahora sí tiene con Bordalás. Eso, afirmó, influye a la hora de jugar al fútbol y confirmó que ha tenido la "suerte" de contar para el entrenador del Getafe.

"Tengo ganas de agarrarme a esto, de jugar lo máximo posible, y de trabajar todos los días para que esto continúe", agregó.

"Es verdad que antes tuvo otras dos cesiones, al Eibar y al Vecindario, antes de llegar al primer equipo de la Real Sociedad. Era esa fase con 18 y 19 años, experiencias con muchas lesiones. No disfrute del todo, y ahora he venido al Getafe con muchos años en el primer equipo, con otra experiencia, con otra pausa que es importante en el fútbol"

También habló sobre la relación que mantiene con su compañero en el centro del campo, el uruguayo Mauro Arambarri, una de las sorpresas más agradables del Getafe esta temporada.

"Me siento muy cómodo con él. Quiere crecer, quiere aprender, es trabajador y esa es la base fundamental para que triunfe en el fútbol", señaló.

Además, indicó que el Getafe puede estar "contento" con los resultados que ha tenido hasta el momento en la Liga. Bergara recordó que "prácticamente" ha competido en todos los partidos, algo que es "importante" para un equipo.

"Llevamos una dinámica positiva de cuatro partidos sin perder, y hacer que todos los equipos te respeten es clave. Creo que a día de hoy, cualquier equipo que venga al Coliseum siente que no va a tener nada fácil sacar los puntos. Eso fundamental para nosotros", dijo.

Por último, habló sobre su próximo rival, el Espanyol, al que se enfrentará el próximo lunes: "Tiene una plantilla muy buena con jugadores de altísimo nivel y con mucho potencial. Sus números no son tan buenos para el juego que están realizando, eso quiere decir que en algún momento tienen que explotar. Va a ser muy complicado".