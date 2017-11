Denis Suárez y el juego del Barça: "Pienso que no aburrimos para nada"

23/11/2017 - 14:27

El jugador del FC Barcelona Denis Suárez ha asegurado este jueves que el juego del equipo no aburre "para nada" y ha argumentado que si yendo primeros en LaLiga, clasificados en 'Champions' para los octavos de final y la Copa del Rey encarrilada hay alguien que piensa que su juego es aburrido le contestaría que tienen unos números "increíbles".

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

"Si el Barça aburre yendo primero en Liga, clasificado en 'Champions' y la Copa encarrilada, con números increíbles en goles anotados y encajados... Si aburre no sé qué diría, pienso que no aburrimos para nada", aseguró Denis Suárez en atención a los medios tras asistir como embajador a la presentación de la 'I Cursa Barcelona, en marxa contra el càncer'.

En este sentido, el centrocampista aceptó que la baja de Neymar fue muy importante, pero que está superada. "Es uno de los mejores jugadores del mundo, pero nos estamos reponiendo a esa baja increíblemente bien. Hemos cambiado un poco la forma de jugar pero no lo veo para nada aburrido", reiteró.

Y con este juego promovido por la llegada de Ernesto Valverde al banquillo están líderes en LaLiga Santander con 4 puntos de ventaja sobre el Valencia CF, al que visitan en Mestalla en esta jornada. "Tememos primeramente al Valencia, es contra quien jugamos el fin de semana y el que está a cuatro puntos, pero LaLiga es muy larga y queda mucho todavía", apuntó.

"Todavía no estamos ni en enero, queda muchísima Liga. Decir que está encarrilada ahora sería precipitarse, nunca sabes qué puede pasar. Pero somos primeros en Liga, sellamos la clasificación como primeros de grupo en 'Champions', en la Copa la eliminatoria está encarrilada y el inicio de temporada es fantástico", subrayó el gallego en este sentido.

Un billete europeo sellado en Turín ante la Juventus (0-0) con Leo Messi en el banquillo y entrando en la segunda parte. "Cuando no juega Leo le sorprende a todo el mundo, pero hicimos un gran partido y una gran primera parte sin él, lo que demuestra que la plantilla tiene un gran nivel", celebró al respecto.

"El viernes Leo estará entrenando con nosotros, el domingo estará jugando con nosotros y creo que estará aquí mucho tiempo. Hay tranquilidad en el vestuario porque el Barça es el club de su vida y esperamos que siga con nosotros mucho tiempo para seguir disfrutando de él", aseguró sobre la demora en la foto que selle públicamente la renovación del argentino.

A nivel personal, Denis Suárez es "feliz" en el Barça, aunque le gustaría jugar "más". "Pero tengo la conciencia muy tranquila. Los minutos que he jugado he rendido, he hecho goles y dado asistencias con lo cual estoy contento con mi rendimiento", se sinceró.

"Desde que llegué han salido un montón de jugadores que se rumorean que van a venir y si vinieran todos tendríamos una plantilla de 60-70 jugadores. El que venga bienvenido será pero la plantilla que tenemos es muy buena y lo estamos demostrando", replicó ante la pregunta de cómo afrontaba los rumores de la llegada de Özil o en su día de Verratti.