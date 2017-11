Cardenal: "Jamás se hubiera aprobado la venta centralizada sin el coraje del ministro Wert"

23/11/2017 - 14:53

Reivindica la figura del exresponsable de Educación, Cultura y Deporte en la aprobación del Real Decreto que "cambió el fútbol"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) Miguel Cardenal reivindicó la figura del exministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert, sin cuyo "coraje" no se hubiera aprobado, según él, "jamás" el Real Decreto de la venta centralizada de los derechos de televisión en el fútbol profesional, y que ha "multiplicado sus recursos".

"Cuando me entrevisté con José Ignacio Wert, lo primero que le dije es que hay que hacer es que el fútbol pague la deuda con Hacienda. Jamás se hubiera aprobado el Real Decreto Ley sin el coraje de José Ignacio Wert. Hubo muchos obstáculos y anécdotas, pero eso ha permitido que los clubes hayan multiplicado los ingresos", indicó en la jornada 'Sociedades Anónimas Deportivas: 25 años de vida', promovida por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

Cardenal recordó que, tras la aprobación de ese Real Decreto, el sindicato de jugadores convocó una huelga. "A los cuatro días hubo una huelga frustrada por la Audiencia Nacional. La situación del fútbol español en el período de Wert experimentó una enorme mejoría: había 4.000 millones de euros de deuda, el 70 por ciento había pasado por un concurso o estaban abocados a la liquidación", señaló.

No obstante, el exsecretario de Estado para el Deporte no quiso atribuirse todo el mérito de la venta centralizada. "A mí me tocó ejecutarlo, pero jamás se hubiera hecho sin el coraje de un ministro como Wert. Creo que el resultado el sector lo aprecia. Es un mérito que no me puedo atribuir sólo yo, sino que es de mucha gente", destacó en la jornada, organizada por G2OPublisport, con el patrocinio de LaLiga, El Corte Inglés, Padilla Martín Planificadores Financieros y Wolters Kluwer.

Acerca de la modificación de la Ley del Deporte de 1990, cree que está "sobrevalorado" el cambio de las leyes. "Que una Ley tenga 25 años no significa que sea tan antigua. Hay que detectar que insuficiencia hay en la ley. Las venta de los derechos de televisión podría haberse pactado en la Liga. Muchas leyes pasan como el agua por encima de las piedras sin provocar el efecto deseado", argumentó.

VILLAVERDE: "LA AMENAZA AHORA SON LOS QUE INFLACIONAN EL MERCADO"

Por su parte, el vicepresidente de LaLiga y gerente del Atlético de Madrid, Clemente Villaverde, destacó que Miguel Cardenal había sido "fundamental" para sacar adelante el Real Decreto de dicha venta centralizada de los derechos de televisión. "Intentamos que los derechos no tengan una importancia tan relevante en el presupuesto. Hemos centrado el tiro en compatibilizarlo con otros ingresos", apuntó Villaverde.

En el caso del Atlético suponen algo menos de un tercio del presupuesto, 90 de los 340 millones previstos para el presente ejercicio, y el directivo se felicitó porque les haya permitido ser "mejores y más competitivos" en el mercado audiovisual mundial. "Ahora la amenaza es que hay clubes que nos están inflacionando el mercado con dinero que no genera el fútbol. Como no sepamos cortar eso me va a provocar un problema. Un jugador que me costaba 30, ahora me cuesta 60", lamentó.

Para el Director Adjunto a la Presidencia de LaLiga, Carlos del Campo, la venta centralizada de los derechos de televisión fue "un gran acierto". "Éramos el único país de nuestro entorno que no vendía los derechos de forma conjunta. Veníamos de tres 'guerras' del fútbol y ha habido una mejor distribución. Y el fútbol ha sido solidario con otros deportes", comentó el responsable de la patronal, que destacó que se han pasado de 750 a 1.700 millones en el contrato televisivo.

Por último, el Consejero Delegado (CEO) del RCD Espanyol, Ramón Robert Estella, justificó la inversión de la empresa china Rastar Group y el cambio de filosofía en el club catalán. "Somos un negocio en el que el 70 por ciento de tu presupuesto está asegurado por los derechos de televisión", explicó.

"¿En qué sector pasa eso? Nosotros llegamos a tener 189 millones de pérdidas y la hemos reducido a 103. El cambio cultural es que ahora nosotros somos empresa: en la reuniones hablamos 5 minutos de fútbol y el resto del tiempo hablamos de negocio", concluyó.