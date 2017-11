El Celta, obligado a ganar al Leganés para retomar la pelea europea

Vigo/Leganés, 23 nov (EFE).- El Celta de Vigo recibe este viernes al Leganés con la necesidad de un triunfo que le permita retomar la pelea europea y alejarse de la zona peligrosa antes de iniciar su particular "Tourmalet" liguero, que le llevará a medirse de manera consecutiva a Barcelona, Valencia, Villarreal y Deportivo.

Los celestes llegan al choque sumidos en una depresión tras ver como el pasado sábado le remontaban otro partido, esta vez el Sevilla de Eduardo Berizzo, en un duelo en el que los de Juan Carlos Unzué pagaron caro su falta de puntería.

No ganar al Leganés significaría, casi de manera definitiva, decir adiós a las opciones de pelear por volver a Europa a través de la Liga, por eso en el vestuario se han concienciado de sacar adelante el choque ante el conjunto "pepinero", que aventaja en tres puntos a su rival.

Unzué recupera al internacional turco Emre Mor, que no jugó los últimos partidos por un esguince de tobillo, pero mantiene la duda del central Sergi Gómez, con una elongación en el sóleo de su pierna izquierda.

Si se confirma su baja, su puesto sería cubierto por Andreu Fontás, pues el argentino Facundo Roncaglia aún no está listo para reaparecer. Completarían la zaga Hugo Mallo y Jonny, en los laterales derecho e izquierdo respectivamente, y el central Cabral.

Para dotar al centro del campo de más músculo, se espera que el serbio Radoja acompañe a Tucu Hernández y Wass, mientras que la gran novedad podría ser la titularidad del sueco John Guidetti, pues parece poco probable que Emre Mor empiece de inicio. En ese caso, Aspas y Pione Sisto repetirían en las bandas.

El Leganés viaja a Vigo con el objetivo de sumar una victoria que le permita poner fin a una racha negativa de tres encuentros sin puntuar en los que además ha encajado ocho tantos.

Para ello Balaídos se antoja como un lugar idóneo por el gran significado que tiene entre los blanquiazules ya que fue allí, el pasado curso, donde lograron el primer triunfo del club en la máxima categoría del fútbol español.

Hasta la fecha cuatro son las veces en las que ambos se han enfrentado de manera oficial, dos en competición liguera y dos en Copa, repartiéndose las victorias equitativamente. Se da la casualidad además de que estas han caído siempre del lado del conjunto que ejercía como visitante, todas menos la última resueltas por la mínima.

De cara a esta cita el Leganés contará con varias bajas. Una de ellas será la del delantero Claudio Beauvue, cedido por el que será su rival con una clausula en su contrato que le impedirá estar disponible.

Se lo pierde también el extremo canario Omar Ramos, que aún no se ha recuperado completamente de sus problemas físicos. Por su parte el centrocampista Rubén Pérez, quien no completó el entrenamiento previo, es duda en un once en el que podría haber alguna variación con respecto a los que se han visto en las jornadas precedentes.

- Alineaciones probables:

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez o Fontás, Jonny; Radoja, Hernández, Wass; Aspas, Pione Sisto y Guidetti.

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Muñoz, Raúl García; Gabriel, Gumbau o Rubén Pérez; Szymanowski, El Zhar, Eraso; y Amrabat.

Árbitro: Hernández Hernández.

Campo: Balaídos

Hora: 21.00

Puestos: Celta (13º, 14 puntos); Leganés (8º, 17 puntos)

---------------------------------------------------------

. La clave: Las transiciones del Leganés

. El dato: El Leganés logró su primera victoria en Primera en Balaídos

. La frase: Unzué: "El Leganés es el mejor equipo sin balón de la categoría".