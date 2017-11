Lete: "Hablar de fracaso de la SAD es excesivo, pero hay que avanzar y la línea apunta hacia su liberalización"

23/11/2017 - 15:49

El presidente del CSD aboga por su "máxima profesionalización" y que no tengan fines "diferentes a los deportivos"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, calificó como "excesivo" hablar de "fracaso" de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol y señaló que la tendencia actual apunta hacia la "liberalización" de este modelo, aunque con un control de la gestión y sanción de los responsables de los clubes profesionales.

"La pregunta es SAD sí o no. Si la respuesta fuera negativa, si apostáramos por su liberalización, debemos afrontar cómo hacer la reversión del actual modelo. La línea marcada por los expertos apunta hacia la liberalización de la forma jurídica", señaló en la apertura de la jornada 'Sociedades Anónimas Deportivas: 25 años de vida' promovida por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

José Ramón Lete recordó que el actual modelo "mixto", con una mezcla de SAD y otros clubes que no lo son, no ha sido determinante en la mejora de la salud económica de los últimos años, aunque tampoco "la ha empeorado", aunque subrayó que liberalizar la fórmula "no puede suponer un trato dispar en cuanto a requisitos, controles y garantías para la gestión".

Asimismo, el presidente del Consejo abogó por la "máxima profesionalización" de las SAD y que éstas no tengan "fines diferentes a los deportivos", así como por la representación de los socios en una figura similar a la de los trabajadores en los Consejos de Administración.

"¿Fracaso? Este calificativo es excesivo, pero debemos seguir avanzando para que los administradores se enfrenten a su realidad y asuman la mala gestión. Las inversiones desorbitadas deben desecharse y crearse un régimen de responsabilidad y control", indicó.

"ES NECESARIO MODIFICAR LA LEY DEL DEPORTE"

El secretario de Estado para el Deporte destacó, de sus antecesores en el cargo, que Javier Gómez Navarro "ha sido fundamental en la historia del deporte español" por poner en marcha el programa ADO y que Miguel Cardenal ha sido también un actor importante por impulsar la venta centralizada de los derechos de televisión de los clubes de fútbol con la aprobación del Real Decreto de 2015.

Por otro lado, a su juicio "es necesario modificar", no sólo por los años que tiene sino porque el deporte ha evolucionado "de manera considerable" en los últimos 27 años. "Esa necesidad es algo que nos preocupa y que nos ocupa. Espero que en los próximos meses tengamos un borrador que empecemos a discutir", deseó.

Lete se felicitó porque las cuentas del fútbol profesional "ciertamente han mejorado", tal y como refleja el informe sobre la situación económico-financiera de 2015-16 que arroja unos beneficios por cuarto año consecutivo, y que serán de 150 millones de euros en 2016-17. "Además, por segunda temporada consecutiva habrá resultados positivos en Segunda", apuntó.

"Las SAD también es baloncesto. La temporada 2014-15 hubo un incremento de las pérdidas por encima de los 75 millones de euros. Esta competición no se ha sometido y quizá no, con seguridad, debería de hacerlo, a un control económico presupuestario semejante al de la Liga de fútbol", indicó en la jornada, organizada por G2OPublisport, con el patrocinio de LaLiga, El Corte Inglés, Padilla Martín Planificadores Financieros y Wolters Kluwer.