Unzué: "El Leganés es el mejor equipo sin balón de la categoría"

Vigo, 23 nov (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, no dudó en calificar al CD Leganés como "el mejor equipo sin balón" de la Liga Santander, por lo que vaticinó que los suyos tienen por delante el choque "más difícil" de los disputados hasta ahora.

"Vamos a encontrarnos, sin ninguna duda, con el mejor equipo sin balón de la categoría de los que he visto, y prácticamente ya los he visto a todos. Tienen un trabajo colectivo muy bien ejecutado y, lo más importante, la solidaridad de sus once jugadores es enorme. Esto los hace ser un equipo muy difícil", comentó en rueda de prensa.

El técnico celeste no escatimó en elogios hacia el conjunto "pepinero": Ellos fían gran parte de su juego en las transiciones, cuando roban, y eso nos va a exigir una buena organización para que los errores sean los menos posibles y cuando ocurran estemos equilibrados".

A su juicio, "no es casualidad" que el Leganés sume 17 puntos a estas alturas porque tiene "mucho talento individual" en su plantilla, y no cree que la baja del francés Claudio Beauvue, quien no pude jugar porque el Celta incluyó en su cesión la "cláusula del miedo", sea determinante.

"El otro día ya no jugó de inicio, pero sí es verdad que les ha aportado cosas diferentes a lo que tenían. Cuando él y Amrabat están jugando es un equipo un poco más equilibrado. Al no poder contar con Claudio van a buscar más la velocidad y el uno contra uno de Amrabat", aventuró.

Confirmó que Emre Mor está listo para reaparecer y que el argentino Roncaglia no tendrá el alta médica hasta la próxima semana, y no escondió que, como muchos aficionados celestes, él también esperaba ver al equipo más arriba.

"Yo también pensaba que íbamos a estar con algún punto más, pero las circunstancias son las que son. Cuando el equipo ha sido capaz de generar resultados para estar con nueve puntos más en el minuto 85 de los partidos, uno piensa que algo se estará haciendo bien. Hay cosas en las que debemos seguir incidiendo", apuntó.

Preguntado por si se siente perjudicado por las últimas actuaciones arbitrales, respondió que "no me gusta hablar de los árbitros, me parece ventajista. Si no nos han pitado ningún penalti, tendremos que pisar el área alguna vez más".

"No estamos donde estamos por los árbitros. Estamos ahí por nuestras propias actuaciones. Si yo aquí estuviera metiéndole continuamente presión a los árbitros, sinceramente creo que después en el campo sería más difícil que ante la duda se pusiera de mi parte", sentenció.