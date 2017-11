Rubiales: "En el TAD hay juristas de prestigio, no creo que se manchen las manos"

23/11/2017 - 22:00

El candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales afirmó que en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) "hay juristas de prestigio" y no cree que "se manchen las manos" admitiendo cualquiera de los recursos planteados que podrían suponer la repetición de las elecciones a la presidencia de dicho organismo.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En una entrevista a Europa Press, Luis Rubiales no contempla que el TAD pueda remitir los recursos al Consejo de Estado para quedarse con las manos libres. "No me lo creo, tajantemente no lo veo. Ni yo, ni todos los juristas especializados en la materia a los que he consultado. Si no, que salga solo uno y lo diga públicamente. Eso podría ser quedar con las manos manchadas. En el TAD hay juristas de prestigio que no van a asumir la responsabilidad de causar un perjuicio tan injusto y tan grave como éste", indicó.

Rubiales entiende que necesitará la mayoría absoluta, es decir 71 de los 139 asambleístas, de la Asamblea de la RFEF en la que se votará la moción de censura, que podría convocarse para el 8 o 15 de diciembre, en lugar de dos tercios. Este jueves presentó en la Federación Española "entre diez o quince más" por encima de los 47 requeridos.

"El Reglamento Electoral de la RFEF así lo establece y la Orden Ministerial, también, aunque hay una sentencia de la Audiencia Nacional que anula ese punto, la sentencia no es firme, y por tanto, no es ejecutable y sigue rigiendo la Orden Ministerial", señaló.

En el caso de que la RFEF pida la ejecución provisional de la sentencia, el ex presidente de AFE cree que "están en su derecho", aunque es una "situación triste porque tratar de proteger a un presidente, se llame como se llame, con un tercio de los votos" le parece "muy poco democrático".

"Estoy convencido de que no va a salir adelante porque la Orden Ministerial es una disposición de carácter general que se aplica a todas las federaciones y, en este caso de normas reglamentarias, los tribunales nunca estiman una ejecución provisional", manifestó.

Asimismo, consideró que el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, es consciente de que "no tiene legitimación" para el recurso de revisión del TAD. "El presidente del Consejo no tiene legitimación por un tema formal. Nunca habría podido interponer ese recurso. En el caso del Atlético Pinto, solo se puede discutir aquello para lo que la resolución del TAD le reconoció legitimación: alegar con respecto a la circunscripción de clubes no profesionales de Madrid. El caso de Jorge Pérez es especial, porque su candidatura, al no presentarse de manera oficial, perdió cualquier legitimación para recurrir incluso si atendemos a las tesis más generosas del TAD. Ahora que sabemos que no es candidato, debería inadmitirlo sin más", explicó.

El recurso de revisión es, según él, "extraordinario y solo cabe por los motivos que fija la ley". "Los recurrentes han acudido al de aportación de unos 'nuevos documentos' que reflejarían, según ellos, un error del TAD cuando resolvió los recursos electorales. Pero, en aquel momento, se estaba ventilando lo que había ocurrido con determinados votos emitidos por correo por parte de los futbolistas y otros estamentos, así como la desaparición de votos, todas ellas cuestiones que la Comisión Electoral justificó debidamente según el propio TAD", dijo.

Sin embargo, nada de esto aparece en los documentos que los recurrentes aportan ahora sino que se refieren "a otras cuestiones diferentes a las incidencias en las votaciones en fútbol". "Por tanto, con independencia de otras valoraciones más técnicas, es obvio que los documentos no revelan ningún error del TAD cuya resolución estaba perfectamente justificada", agregó.

"CUMPLO LA LEY SIN DAR BANDAZOS"

Rubiales aseguró que va a "cumplir su palabra" y recordó que el Gobierno "mostró el camino". "Lete dijo: 'La hoja de ruta está marcada, pero en caso de que no se produzca la dimisión del señor Villar, que depende de él, la normativa prevé la moción de censura'. Y esto es lo que he hecho", declaró.

A su juicio, él está asumiendo su compromiso y responsabilidad. "El CSD tiene que velar en este momento por la paz del fútbol y estoy seguro de que así lo hará. Yo lo que hago, lo hago convencido, con transparencia y sobre todo, cumpliendo la ley sin dar bandazos. No hay que bloquear a quien aglutina una amplia mayoría del fútbol español en la búsqueda de la única solución posible", sentenció.