Tebas: "Rubiales no tiene el apoyo de LaLiga"

23/11/2017 - 22:05

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que Luis Rubiales "no tiene el apoyo" de la institución que preside tras haber presentado este jueves la moción de censura contra Ángel María Villar, suspendido por el Consejo Superior de Deportes (CSD) el pasado mes de julio por su implicación en el 'caso Soule'.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Una cosa es presentar la moción de censura y otra tener los votos y las mayorías que se requieran", dijo Tebas tras participar en un acto en Eibar. "No tiene el apoyo de LaLiga y tampoco el de muchos clubes. No es el candidato ideal, pero no lo tenemos que decidir nosotros. Si no le apoyamos será por algo", añadió.

"LaLiga no va a apoyar a nadie en concreto. Lo que sí haremos será decir quién no nos parece el candidato idóneo. Rubiales no nos lo parece. Creo que hay muchas personas en el mundo del fútbol que pueden generar mucho mayor consenso", explicó al respecto tras la decisión tomada este jueves por el ya expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

En otro orden de temas, el máximo responsable de LaLiga fue preguntado por el nombramiento de Fernando Hierro como director deportivo de la RFEF. "Cuando se nombran personas que son incuestionables no creo que choque nada. Es importante que las instituciones sepan elegir personas que trasciendan de las peleas electorales o de los conflictos internos. Hierro cumple esa condición. Esté quién esté, Hierro es un gran fichaje para la Federación", aseveró.

Además, Tebas también se refirió al Real Madrid y el trato arbitral que reciben los blancos. "Si tiramos de hemeroteca al Madrid directamente nunca se le ha oído. Si el Madrid tiene que hacer algo se lo dirá al estamento que corresponda", finalizó el dirigente, que también envió un mensaje de apoyo al técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo, tras haber sido diagnosticado con cáncer de próstata. "Con la ayuda de su familia, del fútbol y de todos. Estos temas se ganan. En los próximos días le llamaré", sentenció.