¿Qué será ahora de Robinho? Apenas tiene opciones de ir a la cárcel pese a haber sido condenado por acoso sexual

El futbolista aún tiene opción de recurrir y el caso se puede alargar varios años

Ahora queda decidir a Brasil si extradita o no al jugador a Italia

Brasil aplicará el criterio de no extraditar a sus propios nacionales

Robinho celebra un gol con el Milan en su periplo en Italia. Imagen: Reuters

Robinho fue ayer condenado en Italia a nueve años de cárcel por una violación múltiple. Pese a ello, es muy complicado que el futbolista brasileño, ex del Real Madrid, Manchester City o Milan entre otros, acabe entrando en prisión.

Según Emilio Cortés, catedrático de derecho penal, si Robinho no abandona Brasil, lo normal es que el país sudamericano no entregue al futbolista para que sea extraditado a Italia, dónde se le ha condenado y dónde se han producido los hechos.

Hay que recordar, en primer lugar, que Robinho aún tiene margen para recurrir esta sentencia con lo que el asunto se puede extender unos cuantos años más.

"Lo interesante es saber dónde está ahora Robinho. Si no se mueve de Brasil, es difícil que las autoridades brasileñas le entreguen para que cumpla su pena, porque aquí lo que rige es el la extradición pura y dura, no las órdenes europeas. Se aplicará uno de los principios básicos de la extradición, que es la no entrega de sus propios nacionales para que cumplan las penas fuera", explicaba Cortés anoche en la Cope.

"Es un principio básico en todos los países consistente en que, en toda extradición se llevará a término si no significa la entrega de un nacional", insistió.

"Esto, en países con un pedigrí democrático mayor a Brasil, en ocasiones es revisable, pero la lupa hay que ponerla ahora en que, si cuando se agoten los dos recursos que se pueden presentar, cuando haya sentencia firme y se reclame al condenado, si Brasil cederá a Robinho a Italia. Mi pronóstico es que no", vaticinó antes de afirmar que Robinho tampoco cumplirá esta pena en suelo brasileño "porque en Brasil no se reconoce la sentencia porque no es de su jurisdicción. Recibirá esa sentencia para que sea extraditado, pero no para que sea cumplido en suelo brasileño", concluyó.