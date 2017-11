Zidane dice que Bale podría ir convocado ante el Málaga: "Lo importante es que esté bien de cabeza"

Gareth Bale ha acaparado la rueda de prensa de Zidane en la previa del duelo ante el Málaga que mañana puede poner al Madrid a siete puntos del líder a falta de que se juegue el importantísimo Valencia-Barça. El entrenador francés ha confirmado que el galés ha entrenado hoy e incluso que podría ir en la lista contra el Málaga, aunque ha insistido en la necesidad de ser prudentes porque "lo importante ahora para él es la cabeza", ha dicho. También ha dejado la puerta abierta a que Ramos juegue mañana y ha descartado que ordenara a Carvajal que forzase la amarilla contra el Apoel: "Todo esto que se está diciendo es una tontería".

Cuidado con el Málaga, que no es lo que parece.

Es un equipo que, viendo donde está en la tabla, no merece estar ahí. En los útlimos partidos han ganado y jugando bien. Por eso nosotros sabemos que tenemos que hacer otro partido difícil. Tenemos que jugar muy bien. Es lo que vamos a intentar mañana.

¿Cómo está Bale?

Sabemos ya lo que nos puede aportar. Es alguien potente, técnicamente muy bueno. Los partidos que ha jugado, lo ha hecho bien. Se habla mucho de sus lesiones y de que cada vez que juega, se lesiona. Pero al final es un futbolista importante para nosotros. Él lo sabe. Todos lo sabemos. Lo importante ahora es que se ponga bien. No sé cuándo va a jugar. Hoy ha entrenado, y veremos cuando se pone con el equipo. Está entrenando bien.

¿El equipo ha echado de menos a Bale y en qué?

Sí, yo prefiero tenerlo, seguro. Lo que nos puede aportar es su fuerza, que es muy bueno, rápido, que trabaja, centra bien... nos puede dar muchas cosas. Entrar en detalles ahora es... lo importante es cómo está anímicamente. Es importante verle jugar y entrenar. Le quita las cosas negativas de alrededor.

¿Puede jugar mañana Ramos?

Mañana lo vas a ver... Sergio va a jugar cuando esté bien. Veremos mañana. Pero hay otros jugadores que están aquí, con nosotros. Lo bueno que tenemos es que no tenemos miedo a nada. Si no puede jugar mañana Sergio, lo hará otro y lo hará bien. Seguro.

¿Pidió a Carvajal que forzara la amarilla?

Lo que me sorprende es todo este lío que se está montando con esto. Dani no forzó nada. Es una acción más. Pasó lo que pasó y ya está. Lo que puedo decir es esto. Nosotros vamos a ver lo que pasará.

Nivel defensivo del equipo.

Me alegro que me preguntéis por esto, por la defensa. Estamos bien. En los últimos tres partidos no hemos encajado. Es la mejor manera de ganar un partido. Me alegro porque significa que lo que están haciendo los jugadores, no sólo en defensa, sino en otras partes, se está haciendo bien.

¿Qué culpa tienen las lesiones en los 10 puntos de desventaja?

Nada. Esto es el fútbol. Las bajas son partes del juego. No voy a buscar excusas. Los 10 puntos no son solo por las bajas. Es cosa de todos. Ahora trataremos de recortar los puntos. Estoy convencido de que vamos conseguirlo. No hay que buscar excusas. Pasó lo que pasó. Ahora sólo podemos ver lo que hay por delante.

¿Preocupa que Bale alcance tarde la forma?

No. Esta vez va tardar menos, porque la lesión entre ambas no fue muy larga. Ahora no hay que recuperar a Gareth al 100%. No será tan largo. Ha entrenado con nosotros y lo veo muy bien.

¿Puede entrar mañana Bale, Kovacic y Navas en la lista?

Casi todos puedes entrar. Ya lo verás... Están listos para entrar. Pueden entrar... o puede que no...

¿Qué le pasa a Asensio?

Vamos a dar un parte médico en breve. Algo ha hecho esta mañana y en un rato lo sacaremos. Es poco lo que tiene, pero tiene algo. Es mejor, como siempre perder 3-4 días y seguir en vez de hacerse más daño.

¿Hay más esperanzas en esta jornada?

Ya veremos. Alguno de los dos perderá, Valencia o Barça. A nosotros nos interesa hacer nuestro partido, sumar los 3 puntos y luego ver qué pasará. Lo primero es centrarse en nosotros. Algo pasará... seguro...

¿Cuando empezó pensaba que estarían a 10 puntos del líder?

No, para nada

¿Hizo bien el Málaga manteniendo a Míchel?

Creo que es un entrenador que vale. Ha hecho buenas cosas como entrenador. Sí, es un equipo que juega bastante bien.

¿La victoria del Apoel ayudará a Cristiano y Benzema?

Claro que sí, lo necesitábamos todos. Sobre todo yo, como entrenador. Siempre hay síntomas positivos, y ahora se puede decir que el Apoel era fácil, pero nosotros fuimos los que hicimos que fuera fácil. Pudieron marcar dos goles cada uno. Hay que demostrar que podemos y ellos dos pueden marcar. Ese cambio ya se ha dado. Trabajan bien entre semana. Si les veo trabajar bien, sé que no me puedo preocupar en el partido.

Queda un mes de competición antes de que se acabe la temporada en invierno. Antes hay un clásico. ¿Tiene que estar ya listo, es un mes clave?

Claro. Todos nuestros partidos ahora son decisivos. Sabmeos dónde estamos y qué tenemos que hacer. Tenemos energía. Somos positivos. Estos partidos desde aquí hasta el final serán claves para recuperar puntos.