Las SAD han sido positivas para el fútbol, pero la ley "necesita una revisión"

24/11/2017 - 13:57

El presidente del CSD, José Ramón Lete, y sus antecesores Gómez Navarro y Cardenal participaron en la jornada "SAD: 25 años de vida"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El régimen de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) ha sido positivo para los clubes de fútbol profesional, pero la Ley de 1992 no es la panacea y "necesita una revisión" en el 25 aniversario de su aprobación para adecuarse a la realidad actual.

Ésta es la principal conclusión de la jornada de debate y análisis en la que participaron este jueves el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, y sus antecesores Javier Gómez Navarro y Miguel Cardenal, entre otros, y que se ha celebrado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

"Hablar de fracaso de las SAD es excesivo, pero hay que avanzar y la línea apunta hacia su liberalización", indicó José Ramón Lete, que se felicitó por la mejora de las cuentas de los clubes de LaLiga Santander y LaLiga 1/2/3 desde la aprobación de las medidas de control económico en abril de 2012 por parte del CSD, Ministerio de Hacienda y LaLiga.

Por su parte, Javier Gómez Navarro se refirió al origen de la conversión de los clubes en SAD, a excepción de Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Osasuna, y se cuestionó por la idoneidad de las SAD. "¿Cambiar el modelo de SAD? No ha funcionado como pensamos, pero no veo uno mejor", apuntó el impulsor de la ley y del Plan ADO que dio origen a los éxitos en los Juegos de Barcelona'92.

El ex secretario de Estado para el Deporte Miguel Cardenal aseguró que "jamás se hubiera aprobado la venta centralizada de los derechos de televisión sin el coraje del ex ministro Wert". "Cuando me entrevisté con José Ignacio Wert, lo primero que le dije es que hay que hacer que el fútbol pague la deuda con Hacienda. Jamás se hubiera aprobado el Real Decreto Ley sin el coraje de José Ignacio Wert. Hubo muchos obstáculos y anécdotas, pero eso ha permitido que los clubes hayan multiplicado los ingresos", manifestó.

El vicepresidente de LaLiga y gerente del Atlético de Madrid, Clemente Villaverde, advirtió del peligro de los clubes que "están inflaccionando el mercado con dinero que no genera el fútbol". "Como no sepamos cortar eso me va a provocar un problema. Un jugador que me costaba 30, ahora me cuesta 60 millones", comparó.

El Director Adjunto a la Presidencia de LaLiga, Carlos del Campo, destacó que España era el único país de su entorno que no vendía los derechos de forma conjunta, y el Consejero Delegado (CEO) del RCD Espanyol, Ramón Robert Estella, explicó el modelo de negocio del club catalán.

"Somos un negocio en el que el 70 por ciento de tu presupuesto está asegurado por los derechos de televisión. ¿En qué sector pasa eso? El cambio cultural es que ahora nosotros somos empresa: en la reuniones hablamos 5 minutos de fútbol y el resto del tiempo hablamos de negocio", comentó.

"TEBAS HA HECHO CUMPLIR LA LEY"

El presidente de la Asociación de Accionistas Unidos del Sevilla, Eduardo Arenas, indicó que las SAD tienen que "administrar capital y sentimiento", y que "aquel dirigente que se olvide del sentimiento va a durar muy poco". "El fútbol tiene tanta fuerza en España que aguantaría tres huelgas generales seguidas, pero no aguantaría tres domingos seguidos sin fútbol", añadió.

El presidente de la asociación española de agentes, Pedro Bravo, fue tajante al afirmar que "la ley de SAD de 1992 se creó para no cumplirse". "Los agentes, que somos alegales, hemos ido al Congreso a pedir nuestra regulación. El único que ha hecho algo por una competición limpia es el señor Tebas. Porque ha creado un reglamento y lo ha hecho cumplir", dijo.

En ese sentido, también se manifestó el ex árbitro Antonio Jesús López Nieto. "Los árbitros estamos en una situación anómala. Después de 25 años no tenemos un contrato laboral y no tenemos Seguridad Social. Sigue siendo un elemento fuera de la ley", lamentó.

El Director General del Sevilla, José María Cruz, invitó a "no poner puertas al campo, aunque sí habría que poner un control a la inversión extranjera", el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Carlos Berruezo, dijo que la ley de las SAD "ha hecho mucho bien", y el profesor de derecho Administrativo en la Universidad Carlos III Alberto Palomar advirtió también de que "el que el fútbol profesional empieza a ver la luz, pero puede ser un efecto óptico por una estructura centrada en los derechos audiovisuales".

El congreso World Football Summit, celebrado el 16 y 17 octubre en Madrid, se reivindicó como la "plataforma del negocio y networking de la industria del fútbol", y en la mesa de los medios, con la intervención de los directores del As y Marca, Alfredo Relaño y Juan Ignacio Gallardo, Juan Carlos Rivero (TVE) y Ramón Fuentes (Telemadrid), se han preguntado por qué los clubes no cotizan en la bolsa.

