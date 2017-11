Zidane: "Somos positivos y mentalmente estamos bastante fuertes"

24/11/2017 - 14:23

"El Málaga no se merece estar donde está en la tabla porque últimamente juega muy bien"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dio una gran importancia al encuentro de este sábado de LaLiga Santander frente al Málaga, un equipo que "últimamente está jugando muy bien", y donde ganar será "decisivo" para meter presión al Barcelona, quien afronta una dura visita en Mestalla, advirtiendo que son "positivos" y que están "fuertes mentalmente".

"Tenemos una diferencia respecto al líder, sabemos donde estamos y sabemos lo que tenemos que hacer. Somos positivos y mentalmente estamos bastante fuertes, sabiendo que estos partidos, de aquí al final de año, serán decisivos para recortar puntos y preparar nuestro próximo título, que es el Mundial de Clubes", valoró Zidane este viernes en rueda de prensa.

El Real Madrid recibe a un Málaga que ha ganado en dos de las tres últimas jornadas y con un entrenador, Míchel González, "que ha hecho buenas cosas como jugador y ahora como entrenador". Zidane no se fía de la posición del conjunto andaluz en la tabla, lugar en el que "no se merece estar" puesto que "últimamente está jugando bastante bien".

Esta jornada se puede presentar muy favorable para los intereses madridistas, sobre todo por el partido en Mestalla entre el Valencia y el Barcelona del domingo. "Algún equipo de los dos va a perder puntos, así que lo que más me interesa es hacer nuestro partido. Nosotros queremos sumar los tres puntos para ver después lo que va a pasar", señaló Zidane.

El Real Madrid puede así recortar la diferencia de diez puntos con su máximo rival, el Barcelona, una desventaja que pudo estar provocada por la cantidad de lesiones en la plantilla madridista, aunque su técnico prefiere no poner "excusas". "Los 10 puntos no son sólo por las bajas, Lo que tenemos que hacer es recortar puntos y nada más. Sé que lo vamos a hacer y estamos convencidos de ello", confesó, reconociendo que no se "imaginaba" estar a esta distancia a estas alturas de la temporada.

En esa remontada del conjunto madridista en la Liga Santander, fundamental será la tarea defensiva, que calificó como "muy buena". "Nosotros intentamos, como en los tres últimos partidos, mantener la portería a cero e intentar marcar algún gol. Me alegro, no solo por la defensa, sino porque es una cuestión de todos defender y lo estamos haciendo mucho mejor", afirmó Zidane.

En el reciente encuentro ante el APOEL, Benzema y Cristiano Ronaldo dejaron atrás su mala racha con un doblete que genera "síntomas positivos" para su entrenador. "Se puede decir que el APOEL era un rival fácil, pero no fue así, hicimos un buen partido y ante el Málaga debemos demostrar que podemos volver a marcar. El cambio se ha dado y ellos trabajan muy bien durante la semana, así que les veo bien y no me preocupa el partido que hagan", admitió.

En ese partido de la Liga de Campeones, Zidane también valoró la polémica tarjeta amarilla de Carvajal, entendiendo que fue "una situación más del juego" y asegurando que el lateral español "no forzó nada". "Me sorprende todo el lío que se está montando", recalcó.