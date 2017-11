Míchel: "Cristiano no admite grilletes ni dudas sobre él"

24/11/2017 - 15:02

El entrenador del Málaga, Miguel González 'Míchel', ha destacado que Cristiano Ronaldo "es un jugador que no admite grilletes ni dudas sobre él" al igual que "muchos jugadores de excelente nivel" que militan en el Real Madrid, su rival este sábado, pero ha avisado de que su equipo puede dar la sorpresa viendo el resultado de algunos rivales que han visitado esta temporada el Santiago Bernabéu.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Cristiano es un jugador que no admite grilletes ni dudas sobre él y no sería descabellado pensar que cualquier equipo tape a Ronaldo para que no marque goles. No nos obsesionamos con eso, hay muchos jugadores para tapar: Isco, Modric, Kroos... Tienen muchos jugadores de excelente nivel y, aunque alguno esté en una depresión pasajera de dos días, te hace daño, y en un partido regular es capaz de ganártelo él solo", analizó Míchel en rueda de prensa.

El técnico madrileño remarcó que equipos como el Real Madrid "están acostumbrados a atacarte muy bien y a tener individualidades, pero también les cuesta defender", como ha comprobado con los precedentes de esta temporada en el estadio blanco.

"Antes que nosotros por el Bernabéu ha pasado el Levante, ha pasado el Betis, ha pasado Las Palmas, ha pasado el Tottenham, ha pasado el Eibar. Todos esos equipos han tenido sus opciones porque todos han tenido buenas posesiones y buena profundidad, y ahí vamos", animó a sus jugadores.

En este sentido, no descartó una sorpresa de su equipo en esta jornada 13 de la liga. "Donde pensábamos que íbamos a tener un mejor resultado no lo tuvimos, en Girona, así que nunca se sabe. Sería una buena noticia para el equipo afrontar el partido con el mismo espíritu que en el Camp Nou. Allí fuimos en una situación mucho peor y nos marcaron un gol en el primer minuto, pero aguantamos dando la cara todo el partido", recordó.

"NOS ATORMENTA RECIBIR GOLES JUGANDO BIEN"

En cualquier caso, Míchel no escondió que, aunque ha mejorado las últimas semanas, los números de su equipo siguen siendo "indiscutiblemente malos". "Vamos a intentar agrandar las opciones que tenemos y a intentar hacer daño al Madrid. Hay posibilidades, como siempre pasa en todos los partidos. No vamos al Bernabéu a pasar página, vamos con nuestras intenciones porque tenemos las mismas necesidades de puntos que el Real Madrid", comparó.

En cuanto a la situación del Málaga, antepenúltimo clasificado y en puestos de descenso, su entrenador reconoció que van a "estar en dificultades todo el año por este comienzo", pero se mostró seguro de que "este equipo se va a salvar porque lo dicen los jugadores con sus actuaciones, porque lo dice con la afición sin duda y porque el entrenador mantiene eso".

"Ya sé que los demás también pensarán lo mismo, pero nosotros tenemos muchas dificultades porque ya llevamos muchas dificultades pasadas", subrayó, añadiendo que es fundamental mejorar en defensa. "No podemos pretender tener un buen futuro si no mantenemos nuestra puerta a cero. Siempre recibimos goles y es algo que nos atormenta. Es duro jugar bien y recibir tantos goles", lamentó.

Por último, el exjugador del Real Madrid agradeció de antemano el recibimiento de su antigua afición. "A mí la gente siempre me recibe bien en Madrid porque es una plaza muy exigente cuando estás activo, pero cuando estás en la reserva activa es tremendamente cariñosa. La gente se acuerda mucho más de ti cuando no estás jugando que cuando estás jugando, es un público muy exigente y muy cariñoso después", desgranó.