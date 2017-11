Messi: "El Valencia sabe a lo que juega y lo hace a la perfección"

24/11/2017 - 15:05

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha destacado este viernes el peligro que conlleva enfrentarse este domingo al Valencia CF en Mestalla, no sólo por ser el inmediato perseguidor y rival directo en estos momentos de los blaugranas en LaLiga Santander, a cuatro puntos de distancia, sino porque tiene claro a qué juega y lo hace "a la perfección".

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

"Es verdad que el Valencia armó una gran plantilla, trajo un gran técnico que les hace jugar muy bien y tienen su idea clara, sabe a lo que juega y lo que hace lo hace a la perfección", avisó Messi tras recibir en Barcelona su cuarta Bota de Oro como máximo goleador europeo de la pasada temporada.

En este sentido, el delantero blaugrana consideró que todavía están en el inicio del campeonato como para considerar al conjunto 'che' como máximo rival, pero sí comentó que este partido es importante por su buen nivel. "Saben a lo que juegan y lo que hacen, juegan una vez por semana y descansan y llegan bien a los partidos", destacó de los de Marcelino.

Por ello, cree que el duelo en Mestalla será un partido muy complicado "y más en campo de ellos". "Pero iremos con muchas ganas a buscar ganar el partido. Nosotros estamos bien hoy por hoy y esperamos continuar así para seguir ahí arriba", apuntó en referencia a poder reforzar el liderato.

En cuanto a su suplencia en el Juventus Stadium, en el empate contra la 'Juve' (0-0) en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y salir a jugar en la segunda parte comentó que le gusta estar siempre en el once pero se mostró comprensivo con la situación, tirando así un capote a Ernesto Valverde.

"Siempre que me toca ir al banco como que se arma un poco de revuelo, porque no suelo ir. No me gusta estar fuera, siempre me gusta ayudar desde dentro, pero entiendo que un año es largo y cada vez hay que cuidarse más porque cada vez son más duras las temporadas", reconoció el '10' blaugrana.