Zidane: "El Málaga no merece estar donde está"

Madrid, 24 nov (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que su próximo rival liguero, el Málaga, "no merece estar donde está en la tabla", destacó su peligrosidad tras vencer en dos de las tres últimas jornadas y elogió el fútbol que practica.

"Es un equipo que no se merece estar donde está en la tabla. De sus tres últimos partidos ganaron dos jugando bastante bien. Sabemos que va a ser otro partido difícil en el que tenemos que jugar muy bien. Es lo que vamos a intentar hacer mañana", dijo.

Zidane también elogió a José Miguel González 'Míchel', que regresará una vez más a la que fue su casa. "Es un entrenador que vale. Ha hecho buenas cosas como jugador primero y luego como entrenador. Es un equipo que juega bastante bien".

No desveló detalles de su equipo titular para medirse al Málaga. "Sergio va a jugar cuando esté bien, mañana lo veremos. Hay otros jugadores que están con nosotros y lo bueno es que no tengo miedo a nada. Si no puede jugar lo hará bien otro seguro", aseguró sobre las opciones de jugar con máscara de Ramos.

Confirmó la recuperación de Keylor Navas, Mateo Kovacic y Gareth Bale, pero no que vayan a ser convocados y tengan opciones de reaparecer ante el Málaga. "Pueden entrar casi todos en la lista. Están listos".

No ocultó Zidane que no esperaba "para nada" estar en noviembre a 10 puntos del líder, el Barcelona, y mostró esperanzas en recortar puntos esta jornada por el duelo ante el Valencia. "Uno de los dos equipos va a perder puntos. Lo que más nos interesa a nosotros es hacer nuestro partido, sumar tres puntos y luego ver lo que va a pasar el domingo".

Destacó que tras perder muchos puntos en un irregular inicio de temporada, el Real Madrid se juega todo en lo que resta de 2017. "Ahora mismo para nosotros todos los partidos son decisivos. Tenemos una diferencia respecto al líder, sabemos donde estamos y lo que tenemos que hacer. Estos partidos hasta final de año son decisivos para intentar recuperar puntos".

Pese a la cantidad de bajas que ha sufrido Zizou, no quiso utilizar excusas para los malos resultados. "En el fútbol, las bajas son parte del juego y no voy a buscar excusas. Los diez puntos no son solo por las bajas. Tenemos que intentar recortar los puntos, se que lo vamos a hacer, estamos convencidos todos".

Por último, preguntado por el regreso de la pegada de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, el técnico madridista se mostró convencido de que pueden seguir la misma línea ante el Málaga.

"Lo necesitábamos todos. Como entrenador siempre pienso que hay síntomas muy positivos y ahora alguien puede decir que el APOEL era un rival fácil, pero no fue así. Fuimos nosotros los que hicimos que el partido fuera fácil porque jugamos muy bien y marcaron dos goles cada uno. Ahora tenemos un partido para demostrar que pueden volver a marcar", finalizó.