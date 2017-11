Fajr: "No pienso mucho en el Mundial, solo pienso en el Getafe"

Getafe (Madrid), 24 nov (EFE).- Faycal Fajr, centrocampista internacional marroquí del Getafe, reconoció que, aunque tiene en la mente el Mundial de Rusia 2018, no piensa mucho en ello porque está centrado en su club.

Fajr, que cumple su primera temporada en el club madrileño, lleva disputados esta campaña once partidos de Liga. En los dos últimos, contra Betis y Alavés, ha sido suplente.

"Eso es bueno, hay mucha competencia. Todo el mundo puede jugar en cualquier posición. Al principio jugué y ahora no, pero no tengo ningún problema, me da más ganas de trabajar", confesó el marroquí, que seguramente estará en el Mundial 2018 con su selección.

"Tengo el objetivo del Mundial en la cabeza, pero no me como la cabeza con eso. Sé que volveré a jugar porque soy trabajador y sé que lo haré, pero no tengo ningún problema. No pienso mucho en la Copa del Mundo, lo dejo para el final de temporada, solo pienso en Getafe", declaró.

La próxima jornada, el Getafe se mide a domicilio al Espanyol, decimocuarto clasificado con 13 puntos.

"Es un buen equipo, aunque no están en buen momento, pero tenemos que pensar en nosotros. Sabemos los jugadores que tienen, que son de muchísima calidad, y vamos para volver con los tres puntos", señaló.

El Getafe, décimo con 16 puntos, está en una zona cómoda de la clasificación a nueve puntos del descenso.

"No tenemos un objetivo. Queremos salvarnos, es primordial, pero vamos partido a partido. Estamos décimos pero queremos estar lo más arriba posible. Lo queremos ganar es todo, como cualquiera. Trabajamos para eso y hay que pensar en el Espanyol", confesó.

Por último, Fajr agradeció a la afición azulona el apoyo que está dando al equipo en sus partidos en el Coliseum.

"Yo me acuerdo cuando venía a jugar con el Elche que no había mucha gente y de verdad que este año nos ayudan, hay mucha gente en la grada y es un plus. Sin afición no podemos ganar, la necesitamos. Ojalá con nosotros hasta el final", concluyó.