La lista negra de la directiva del Real Madrid con los árbitros españoles

Los blancos elaboran una nómina de errores que le resta 12 puntos

Imagen: Reuters.

Es evidente: en el Real Madrid hay un claro disgusto con el estamento arbitral. Aunque las críticas a las actuaciones de los colegiados arreciaron tras el derbi ante el Atlético de Madrid, se han sucedido a lo largo de toda la temporada, desde la Supercopa de España contra el Barcelona. El club contabiliza hasta doce puntos que le han penalizado de manera crucial en la Liga.

Según informa ABC, aunque el club no quiere escudar sus malos resultados en partidos como los empates ante Levante y Valencia y las derrotas contra Girona y Betis, ha habido errores de bulto que le han restado puntos. Dos penaltis no pitados a Theo y Cristiano en los dos primeros partidos, otros dos a Cristiano e Isco contra los sevillanos y uno más al '7' en Montilivi, además de no anular el gol de Portu, el 2-1 para la victoria local.

A eso se le suman las dos penas máximas no pitadas en el Wanda Metropolitano, una por manos de Juanfran y otra, la que más indigna en el Bernabéu, por la patada de Lucas Hernández a Sergio Ramos. También se incide en la casa blanca en la entrada a Lucas Vázquez contra el Alavés que no recibió la tarjeta roja.

Los blancos aluden a la comparación con el Barcelona, que les deja en mal lugar: los blaugrana tienen un 21-3 en tarjetas rojas provocadas y recibidas frente al 9-9 de los madridistas en las últimas cien jornadas. En el mismo lapso de tiempo, el Barcelona cuenta con un 33-2 en penaltis a favor/en contra, por el 14-10 de los merengues.

Se señala claramente a Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros, al que se le pide la cabeza dentro de una reforma completa del estamento. Por el momento no hay ningún atisbo de mejora, y eso frustra a los blancos.