(Previa) El Nápoles defiende liderato en su visita a Udine

24/11/2017 - 16:38

El Nápoles intentará continuar un fin de semana más en el liderato de la Serie A del fútbol italiano en su visita al Udinese, mientras que su más directo perseguidor, el Inter de Milán, también juega lejos del Giuseppe Meazza ante el Cagliari, en partidos correspondientes a la decimocuarta jornada del campeonato.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Nápoles volverá a defender su liderato del acoso del conjunto 'neroazzurro' en una visita a un Udinese que pese a que muestra más fortaleza en el Friuli ha dejado ya escapar 12 puntos en forma de cuatro derrotas, pero que tratará de aprovechar el mayor desgaste de los de Maurizio Sarri por su partido de Liga de Campeones.

El equipo partenopeo salvó la 'final' ante el Shakhtar para mantener sus opciones de estar en los octavos de final del máximo torneo continental y volverá a centrar sus esfuerzos en la pelea por el 'Scudetto' en un campo donde la Juventus ya ganó por 2-6.

A la espera de un tropiezo estará el otro equipo invicto de la Serie A, un Inter de Milán que visita a un Cagliari, decimosexto clasificado y que espera tomarse la revancha del duro 1-5 encajado el año pasado. El conjunto isleño ha tomado aire con dos victorias consecutivas (Verona y Udinese) y su buena disposición defensiva en casa pondrá a prueba las dotes goleadores de Mauro Icardi, segundo máximo goleador del Calcio con 13 tantos.

Por su parte, la Juventus, situada a cuatro puntos del Nápoles, buscará retomar la senda de la victoria tras el revés encajado ante la Sampdoria y el empate sin goles frente al FC Barcelona en la Liga de Campeones. La visita del modesto Crotone se presenta como una buena oportunidad para no dejarse más puntos.

Además, la AS Roma buscará olvidar la derrota en el Wanda Metropolitano y conseguir ante el Genoa, antepenúltimo clasificado, su sexta victoria seguida para seguir en una carrera por el 'Scudetto' de la que no se quieren desenganchar ni la Lazio, que recibe a la Fiorentina, ni la Sampdoria, que visita al Bolonia. El AC Milán no puede ceder más terreno con los puestos europeos en su duelo con el Torino en San Siro.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 14.

-Sábado.

Bolonia - Sampdoria.

Chievo Verona - SPAL.

Sassuolo - Verona.

Cagliari - Inter Milán.

-Domingo.

AC Milan - Torino.

Genoa - AS Roma.

Udinese - Nápoles.

Lazio - Fiorentina.

Juventus - Crotone.

-Lunes.

Atalanta - Benevento.

--CLASIFICACIÓN.

Equipos. J G E P GF GC Ptos.

1. Nápoles 13 11 2 0 349 35.

2. Inter Milán 13 10 3 0 259 33.

3. Juventus 13 10 1 2 37 14 31.

4. AS Roma 12 10 0 2 238 30.

5. Lazio 12 9 1 2 32 14 28.

6. Sampdoria12 8 2 2 27 15 26.

7. AC Milan 13 6 1 6 19 18 19.

8. Torino13 4 6 3 18 20 18.

9. Fiorentina 13 5 2 6 22 18 17.

10. Bolonia 13 5 2 6 14 17 17.

11. Chievo Verona 13 4 5 4 15 20 17.

12. Atalanta Bérgamo 13 4 4 5 19 18 16.

13. Cagliari13 5 0 8 12 21 15.

14. Udinese 12 4 0 8 18 23 12.

15. Crotone 13 3 3 7 11 24 12.

16. Sassuolo13 3 2 88 22 11.

17. SPAL 13 2 4 7 11 21 10.

18. Genoa13 2 3 8 11 199.

19. Verona 13 1 3 9 10 296.

20. Benevento 13 0 0 136 330.