Marcelino García Toral: "Queremos vernos competir ante un grandísimo rival como el FC Barcelona"

24/11/2017 - 17:44

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, se mostró optimista de las opciones de su equipo este domingo ante el FC Barcelona "por la trayectoria" que están firmando esta campaña y remarcó que el objetivo es el de verse "competir ante un grandísimo rival", que recibe "pocas ocasiones y escasísimos goles" y donde ve difícil anular totalmente a Leo Messi.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Para nosotros este partido son tres puntos más y el vernos competir ante un grandísimo rival con la ilusión de ganarle", expresó Marcelino este viernes en rueda de prensa donde apuntó que su rival "siempre tiene la obligación de ganar". "Pero nosotros podemos y queremos ganar", remarcó.

El asturiano cree que se van a medir a un Barça que "ahora es algo diferente". "El perfil de sus futbolistas son diferentes, su sistema es un poco diferente, la idea de juego sigue basada en la posesión, pero las zonas de presión no son tan altas de forma continuada, pero también conceden menos a los rivales en ocasiones y goles", analizó.

"Es un equipo tremendamente equilibrado, solvente, con grandísimos jugadores a nivel individual y en el juego combinativo que nos exigirá un trabajo defensivo colectivo, de actitud y de continuidad muy alto", añadió al respecto.

En este sentido, no cree que les pueda favorecer el sistema de juego del conjunto azulgrana. "Ganarles es muy difícil y queremos ser el primero que lo haga. Tienen un sistema de juego donde precisamente en el apartado defensivo son el mejor de liga y con bastante diferencia, eso quiere decir que defiendan más o menos adelantados recibe pocas ocasiones y escasísimos goles. Debemos ponerles en dificultad con nuestras armas y tener las máximas ocasiones posibles", afirmó.

Además, el de Villaviciosa no consideró que la baja de Gerard Piqué por sanción pueda afectar a esta solidez atrás. "En 12 jornadas creo que hay tres en las que no ha jugado, por lo que no es una situación nueva. Seguro que con la amplia plantilla y su capacidad tendrán soluciones para la falta de un gran futbolista", zanjó.

"No tengo la clave, no soy más listo que nadie y no juego", aseveró sobre cómo frenar a Leo Messi. "Es fácil verter opiniones sobre como contrarrestar a un extraordinario futbolista. Intentaremos que sus participaciones sean las menos posibles y en situaciones de espacio limitadas. Anularle creo que nadie lo ha hecho definitivamente y en partidos de este nivel suele dar su máximo rendimiento", advirtió.

Además, el entrenador valencianista no pensó "nada" cuando vio que el miércoles estaba en el banquillo ante la Juventus, salvo que "no jugaría porque tenía algún problema físico o porque el entrenador así lo consideraba oportuno".

"ZAZA ESTÁ ABSOLUTAMENTE DISPONIBLE"

Preguntado por su negativa racha ante los 'culés', a los que nunca ha ganado como técnico, fue irónico. "¿Espinita? Espina grande, ¿no?", señaló con una sonrisa. "A ver si de una vez sucede. He coincidido con el mejor Barca de la historia y uno de los mejores de la historia, pero cada vez es una nueva oportunidad y estoy expectante", se sinceró.

Para Marcelino, sus jugadores han vivido una semana con "absoluta normalidad" y "sencilla de preparar porque la motivación ya existe". "Tenemos el convencimiento de nuestras posibilidades de acuerdo a la trayectoria que estamos llevando", resaltó.

Sin embargo, sí sabe que este domingo se verá "un partido diferente y un grandísimo espectáculo desde el punto de vista futbolístico y de la grada". "Espero que esta afición, que desde que estoy aquí nos ha mostrado tantísimo cariño al esfuerzo y rendimiento, contribuya a ayudarnos porque pasaremos muchísimos momentos de dificultad. A ver si entre el esfuerzo garantizado de los jugadores y su acierto, y el apoyo de la grada, que es imprescindible, podemos hacer que el Barça pierda su primer partido", deseó.

De todos modos, Marcelino se perderá este "extraordinario partido" por su sanción de dos partidos. "Preferiría estar, pero las circunstancias vienen así y tendré que afrontarlo desde un lugar diferente", lamentó.

A nivel de su equipo, habló del italiano Simone Zaza, que "salvo algo imprevisto" en el entrenamiento de este sábado está "absolutamente disponible" pese a sus molestias en la rodilla. "Para nosotros es un jugador importante y está haciendo una grandísima temporada, con un acierto ante la portería muy alto y deseamos que siga con este rendimiento", puntualizó.

Antes de comenzar su comparecencia, "en nombre de la plantilla y del cuerpo técnico", el entrenador del Valencia envió "cariño y apoyo" a Eduardo Berizzo, técnico del Sevilla al que se le ha detectado recientemente un cáncer de próstata. "Estamos convencidos de que con la fuerza que siempre ha tenido lo sobrepasará. También queremos enviar nuestro apoyo a la familia Ortí por una situación difícil", indicó en relación también al delicado estado de salud del expresidente valencianista Jaime Ortí por un cáncer de pulmón.