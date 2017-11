Fútbol/Liga Santander.- Previa del Real Madrid - Málaga

24/11/2017 - 20:43

El Real Madrid mide su recuperación goleadora ante un asequible visitante Los de Zidane deben sumar la victoria ante un Málaga que no ha puntuado aún a domicilio para intentar aprovechar el duelo Valencia-Barcelona

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid intentará sumar tres puntos importantes de cara a sus actualmente complicadas opciones en LaLiga Santander en la visita de este sábado al Santiago Bernabéu (16.15 horas) del necesitado Málaga, un rival que espera que la 'voracidad' goleadora madridista no haya despertado tras la Liga de Campeones.

La decimotercera jornada liguera se presenta clave para reavivar un tanto sus aspiraciones de pelear por el título ya demasiado lejanas a un punto de cumplirse el primer tercio de campeonato. A diez puntos del hasta ahora casi infalible FC Barcelona, los de Zinédine Zidane deben empezar a no fallar y este fin de semana pueden ver un rayo de luz por la visita azulgrana a Mestalla.

Este importante partido será el domingo, 24 horas después de que el actual campeón trate de situarse provisionalmente a tres puntos aprovechando la visita de los de José Miguel González, 'Míchel', que todavía no ha sido capaz de ganar a domicilio esta temporada y que está en puestos de descenso, por lo que respectivas urgencias de ambos chocarán en el césped del coliseo merengue.

El Real Madrid llega con mejor ánimo a este choque. Pese a no poder llevarse el derbi ante el Atlético, mostró cierta, aunque insuficiente, mejoría en su juego, mientras que solventó la teórica salida plácida a Chipre con su mejor goleada del año, un 0-6 ante el APOEL que ha llenado de moral a las huestes madridistas para empezar a recuperar su perdida 'pegada'.

Todo pasa por dar continuidad a este despertar goleador frente a un Málaga que de momento da más concesiones defesivas de las necesarias y que está entre los equipos más goleados, aunque también es cierto que en dos escenarios de nivel como el Wanda Metropolitano (1-0) y el Camp Nou (2-0) aguantó con cierta firmeza pese a sus derrotas, no así en Mestalla (5-0).

Zidane espera que los sendos dobletes de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema les hagan recuperar la puntería en liga donde entre ambos acumulan dos tantos. El de Madeira espera cambiar su racha liguera ante un rival al que le ha hecho 16 goles en 10 partidos, mientras que el francés busca la mejor reconciliación con una afición crítica con su actual rendimiento.

Este dúo se perfila como el titular, más con la baja de Marco Asensio y la todavía no disponibilidad de Gareth Bale, que entrenó con el grupo pero finalmente no está en la convocatoria ofrecida por Zidane. Sí habrá cambios en el centro del campo, donde Casemiro e Isco, que no jugaron en el GSP, volverán presumiblemente al once junto a Kroos y Modric, aunque el croata podría descansar tras jugar los últimos 180 minutos.

Por otro lado, en defensa el técnico francés está obligado a hacer cambios. 'Zizou' todavía no podrá contar con el capitán Sergio Ramos, que volverá la próxima semana con máscara por la fractura nasal que se produjo en el derbi, y no tiene a Nacho por sanción. De esta forma, Jesús Vallejo, titular ante la UD Las Palmas, formaría el centro con Varane. Keylor Navas está ya recuperado y parece que volverá a la portería.

EL MÁLAGA NO SE REFORZARÁ DEFENSIVAMENTE

Por su parte, el Málaga llega advertido de la mejoría de su rival, pero amparado en el rendimiento de otros rivales que han tenido sus opciones en el Santiago Bernabéu y dispuesto a jugar con la diferente urgencia que tienen los madridistas y su posible ansiedad para cerrar el partido cuanto antes.

El conjunto malaguista ha dado también síntomas de mejoría en los últimos partidos, pero estos se han visto reflejados sólo en La Rosaleda donde ha ganado sus dos últimos encuentros (Celta y Deportivo), lo que le ha servido únicamente para dejar el puesto de colista, pero no la zona de descenso.

De hecho, lejos de la Costa del Sol, el rendimiento del equipo de Míchel no es demasiado positivo y es el único de Primera que no ha puntuado todavía como visitante, aunque como 'alivio' está que de sus seis salidas han sido a campos de equipos que aspiran a los puestos altos.

El técnico madrileño, que vuelve a su casa, dejó claro que no cambiará el sistema a cinco defensas y que contará con Rosales pese a que esté apercibido. Además, recupera a Recio para el mediocampo junto a su hijo Adrián y apostará por jugadores ofensivos como el 'Chory' Castro, Peñaranda y Rolón para intentar que el club logre su primera victoria en el Bernabéu, estadio donde sólo ha empatado en siete ocasiones de 36 visitas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Navas; Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Cristiano y Benzema.

MÁLAGA: Roberto; Rosales, Baysse, Luis Hernández, Juankar; Keko, Adrián, Recio, Castro; Peñaranda y Rolón.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 16.15/beIN LaLiga.