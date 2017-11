Zidane: "Hay cosas que no han salido como queríamos"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha admitido este sábado que hay "cosas" que han sucedido durante el partido frente al Málaga que "no han salido" como querían y ha asegurado que lo "positivo" es haber sacado los tres puntos, esperando a lo que pase en el partido entre el Valencia CF y el Barcelona en la jornada 13 de LaLiga Santander.

"Entramos bien en el partido y además metimos el primer gol, que siempre es lo más importante. Pero nos empataron rápido y tuvimos la suerte de meter el segundo. Sabemos que la posesión del balón es un arma que tenemos y habían muchas pérdidas de balón y la segunda parte ha sido un poco difícil también. Al final estamos contentos porque sabemos que somos un equipo que tiene carácter y hay que pensar en este resultado porque hay cosas buenas y cosas que no han salido como queríamos", indicó Zidane en la rueda de prensa.

Sobre lo que le cuesta al Madrid sacar los partidos ante su afición, Zidane dijo que les "gusta" jugar en el Bernabéu. "No hay explicación porque además a nosotros nos gusta jugar aquí. El partido que hicimos fue bueno y hoy iniciamos bien pero en los 90 minutos hemos tenido un poco de cosas poco habituales. Pero al final nosotros pensamos en los tres puntos y a ver mañana el partido", explicó.

Preguntado por si se repiten mucho cosas poco habituales, el francés destacó que los "rivales" van al Bernabéu "jugándose la vida". "La diferencia es que cuando los rivales vienen aquí se juegan la vida. Hay que pensar que si nosotros no metemos un nivel muy alto es difícil ganar. Tampoco hay que pasarse y decir que ha salido todo mal hoy. ¿Podemos jugar mejor? Sí. Lo poco habitual hoy ha sido la pérdida de balón", argumentó.

"Las pérdidas de balón es la primera vez que nos pasa. Es la primera vez que dos, tres, cuatro veces en los que perdemos balones seguidos. Esto significa que tenemos que seguir trabajando para que al final lo errores dejen de pasar", prosiguió.

En cuanto a la falta de gol de Cristiano, 'Zizou' alabó el papel de los "porteros". "Cristiano ha tenido ocasiones de meter, pero también hay que ver al portero. Me acuerdo contra el Betis, en casa, el partido que hizo el portero. Y hoy también. Cristiano ha tenido muchas ocasiones pero el portero las ha parado. Al final, marca Karim y Cristiano también, de penalti, pero marca. Lo que nos gustaría es hacer cuatro cinco seis... partidos seguidos siempre buenos", destacó.

Además, habló sobre la implicación de Benzema en el equipo. "Karim es siempre el mismo. Siempre da el máximo y quiere dar el máximo para su equipo. Con el gol de hoy y los dos contra el Apoel, es lo que le hacía falta. Yo estoy contento con él y voy a estar a su lado hasta el final", comentó.

Cuestionado por los poco minutos de Ceballos, Zinedine dijo que seguro que va a "jugar" y que "siempre" lo ha hecho bien. "A Dani no le falta nada, acaba de llegar y es un jugador que va a tener minutos. Pero ahora hay otros jugadores. Dani va a tener minutos aquí y lo ha hecho muy bien, pero hay que tener paciencia", aclaró.

Para finalizar, el entrenador del Real Madrid dejó claro que no quiere "salidas" en el mercado de invierno. "Seguro que salidas no va a haber. En el mercado de invierno siempre puede pasar de todo y nosotros no hablamos ni de llegadas ni de salidas. De momento estamos aquí y puede pasar de todo, pero estamos contentos con la plantilla que tenemos, muy amplia y de calidad y no hablamos de salidas ni de llegadas", concluyó.