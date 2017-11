Míchel: "Arbitrar es complicadísimo, pero nos hemos visto muchas veces en esta circunstancia"

25/11/2017 - 19:44

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, ha admitido que se han visto perjudicados en muchas ocasiones por el arbitraje, a pesar de aclarar que arbitrar "es muy difícil", además de mostrarse "muy satisfecho" con el trabajo que han realizado sus jugadores ante el Real Madrid pese a la exigua derrota (3-2).

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Sí es verdad que cada vez somos más regulares. Hemos hecho un buen partido, pero ya parece que no es una novedad, estamos dentro del juego y contra rivales como el Real Madrid y en un estadio como este. Venir a jugar en las circunstancias que estamos no es nada sencillo, pero el equipo está teniendo valentía, está teniendo pie para jugar y hoy les hemos puesto las cosas difíciles", indicó.

"No sé si me he sentido perjudicado. Ser arbitro es muy difícil. Yo la jugada que he visto es la del final de la primera parte y honestamente me ha parecido gol válido, pero eso no se si cambiaría el resultado porque quedaban 45 minutos. Son muchas veces en esas circunstancias, pero ya te digo que arbitrar es complicadísimo", explicó Míchel en rueda de prensa.

"Hubiese sido de traca si hubiera pitado el final (en la jugada del gol anulado). Ha pitado falta y si el árbitro lo ve no hay más. Mis jugadores han estado bien en muchas circunstancias. Nos hemos equivocado pocas veces y contra el Madrid eso se paga. Y si se ha equivocado el árbitro no lo sé pero también nos ha perjudicado", argumentó.

A pesar de la clasificación, el técnico del Málaga sigue con esperanza de seguir "progresando". "Nos están pasando muchas cosas, casi todas negativas. Hoy hemos vuelto a perder al único lateral izquierdo que nos quedaba. Aún así, el equipo tiene fe y calidad para jugar y no podemos decir que estamos descontentos, sí por la clasificación, que es tortuosa para nosotros", analizó.

"Pero no queremos decir que los resultados nos marquen la posibilidad de seguir progresando. Desde el Athletic estamos en una dinámica mejor y hemos tenido un calendario difícil fuera de casa. Pero ya se ve que en casi todos los partidos el equipo ha estado con posibilidades de hacer algo más", añadió al respecto.

Sobre la actitud del equipo, el madrileño destacó que todo lo trabajado durante la semana, salió. "Lo que habíamos planeado esta semana ha salido. Apretar bien la salida de juego del Madrid, intentar tener buenas posesiones, que sabíamos que no iba a pasar del 35, pero sí con más profundidad y con más llegada y así ha sido. Si hubiésemos empatado nadie hubiera dicho que no hemos estado en el partido pero tenemos muchas circunstancias que nos pasan a lo largo del campeonato, aunque eso no hace que los jugadores se rindan", aclaró.

"Estoy satisfecho de ver a mis jugadores. Por mucha experiencia que yo tenga o muy mayor que yo sea el hecho de ver la clasificación y los resultados puede ser complicados. Pero los jugadores no se rinden y yo podré ser buen o mal entrenador, pero los jugadores interpretan bien lo que queremos. Además como no hay tanto Madrid y Barcelona en el campeonato, esperemos que esto cambie", añadió.

Para terminar, Míchel aseguró que merecieron "algo más" y se mostró preocupado con la lesión de Juankar, que se ha roto el cruzado. "Yo soy el entrenador del Málaga y puede que lo vea con otro color pero creo que merecíamos mucho más. El estado de Juan Carlos nos preocupa porque tiene mucho dolor en la rodilla y eso nos duele más que la derrota", concluyó.