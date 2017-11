Cantona: "Preferiría que Guardiola fuese el técnico del Manchester United"

25/11/2017 - 20:50

El exjugador del Manchester United Éric Cantona afirmó que Pep Guardiola, técnico del City, debería haber sido la elección "lógica" para tomar las riendas de los 'red devils', ya que el enfoque defensivo del actual entrenador, José Mourinho, va "contra su naturaleza atacante".

LONDRES, 25 (Reuters/EP)

El carismático francés ayudó a transformar al equipo inglés en una potencia del fútbol británico, convirtiéndose en el eje del ataque durante cinco años en la década de los '90, en los que ganó cuatro títulos de Premier y dos FA Cup.

Aunque Mourinho ha conseguido dos títulos tras suceder al holandés Louis van Gaal el año pasado, ha recibido críticas por su prudencia en los partidos, mientras que el juego fluido del City de Guardiola ha cautivado a nuevos admiradores en su implacable marcha en lo más alto de la clasificación liguera, entre ellos a Cantona.

"No puedo comprender por qué el United ficha a un entrenador que juega de forma defensiva. Quiero a Mourinho, pero prefiero ver jugar al Barcelona", dijo Cantona a la emisora BBC Radio 5 Live. "Prefiero la forma en la que juega Guardiola y preferiría que fuese el técnico del Manchester United, es más lógico. No veo al Man City por es el Man City, pero me encantaría ver al equipo dirigido por Guardiola", agregó.

El City ha ganado los últimos 17 partidos esta temporada y ha marcado 55 goles en una racha victoriosa de 19 partidos en todas las competiciones, mientras que el United ha perdido cuatro encuentros y marcado 11 goles menos, ocupando el segundo lugar en la Premier, tras el equipo rival de su ciudad.

"Él (Mourinho) tiene mucho carisma, ha ganado muchas cosas y ganará muchas cosas. Pero el fútbol que yo jugaba, el que jugaba Alex Ferguson, y antes Matt Busby, era creativo", afirmó Cantona.

"Me encantaba (Johan) Cruyff cuando era el entrenador del Barcelona, me encantaba el Ajax de los años 70, crecí con esta clase de fútbol y el fútbol que jugábamos con Ferguson era muy creativo y más típico del Manchester United. Por eso prefiero la forma en la que juega Guardiola y por lo que preferiría tenerlo como técnico del Manchester United", indicó.