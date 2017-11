Setién admite que les falta "lucidez", pero no lo achaca a su estilo de juego

Sevilla, 25 nov (EFE).- El técnico del Real Betis, Quique Setién, admitió, tras empatar 2-2 con el Girona en el tiempo añadido, que a su equipo le falta "la lucidez y la fluidez necesarias", pero aseguró que no es debido a su estilo de juego, al que defendió con insistencia pese a llevar "cuatro partidos sin jugar bien" ni ganar.

"Todo el mundo quiere ganar, el Girona es un grandísimo rival, aunque sea un recién ascendido. Nosotros hemos decidido hacer las cosas de una manera, intentar jugar bien y con una fórmula con la que hace días todo el mundo estaba muy contento. Es verdad que falta un punto de lucidez, pero no me voy a rendir", aseveró el cántabro.

En la sala de prensa del Benito Villamarín, Setién dijo que ha venido al Betis "a tratar de que el equipo juegue bien al fútbol y de llegar a las victorias a través de eso", porque él no es "resultadista", e insistió en que el juego de toque que propugna y que ha implantado no es el culpable de los últimos resultados.

"Entiendo la frustración de los aficionados y respeto totalmente las manifestaciones de la grada. Esto es Sevilla, hay mucha pasión y es razonable que la gente se enfade cuando su equipo, que espera que juegue bien y gane, no lo haga, pero los jugadores se están dejando la piel en el campo, su compromiso es total y absoluto, y esto no es cuestión de correr porque hemos corrido igual que el rival", indicó.

Aún así, el entrenador bético reconoció que les "preocupa" que estén "encajando muchos goles -27-" y que tratan de "corregirlo", y puntualizó que, a pesar de "no jugar bien ni hoy ni ante el Getafe" en el anterior partido en casa, han "sumado dos puntos" y el equipo está "el octavo o el noveno, más cerca de arriba que de abajo".

Setién remarcó que el momento actual "no es por nuestra manera de jugar, porque no nos cogen a la contra", pero es consciente de que tienen "problemas en defensa", "falta de fluidez" y de que "algunos jugadores podrían arriesgar más en la salida de balón, pero la situación" no les "permite jugar con la tranquilidad" que deberían.

"Esto apunta a la tensión con la que juegan muchos futbolistas. No hay esa tranquilidad y esa confianza que teníamos al principio, porque los resultados positivos refuerzan y los negativos afectan en el sentido contrario", argumentó.

Además, el técnico bético elogió al Girona, un equipo con un estilo muy diferente al suyo y ante el que dijo que, por las características del Betis, les "cuesta" en acciones como los balones aéreos, el fútbol directo, las disputas o las segundas jugadas.

"Suelo ver las cosas con perspectiva, no me limito al último partido. Hemos vivido una etapa buena y ahora una más difícil. Nos está costando y recibimos serios varapalos, como el primer gol encajado hoy, porque el Girona ha acertado en dos momentos claves y, con independencia de que hayamos estado mejor o peor en el juego, las ocasiones más claras han sido nuestras", concluyó.