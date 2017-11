Muñiz: "El Atleti tuvo una efectividad tremenda"

25/11/2017 - 23:28

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, destacó la "efectividad" del Atlético de Madrid en la derrota (0-5) este sábado ante los rojiblancos en la jornada 13 de LaLiga Santander, y no quiso hablar de errores en defensa de los locales, pensando ya en pasar página.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Es un día difícil porque yo creo que el equipo no merecía ir perdiendo 0-2 al descanso. Estábamos jugando bien, ellos tuvieron toda la efectividad que les faltaba, son grandes jugadores que marcan las diferencias", indicó en declaraciones a beIn Sports.

El técnico local no habló de errores a pesar de que el 0-2 fue consecuencia de los regalos al rival. "Hay muchas situaciones, pero lo más importante es que ellos tuvieron una efectividad tremenda. De cinco metieron cuatro y el partido se te pone muy cuesta arriba", afirmó.

"La primera parte determina el resto del partido y cuando te hacen el 0-3 el partido se acaba. Ahí ya tenemos que pensar en los siguientes partidos. Nosotros estamos en nuestra línea, pero no tiene que afectar. Son tres puntos que no hemos conseguido e iremos a por los próximos. No nos podemos parar a pensar que hemos perdido contra el Atleti o rivales de este nivel. Intentaremos mejorar", finalizó.