Misterio con Ceballos: ¿por qué no confía Zidane en el madridista?

Dani Ceballos, en un partido con el Real Madrid. Imagen: EFE

Dani Ceballos es uno de los jugadores del Real Madrid con más proyección. El centrocampista andaluz no jugó ante el Málaga y Zidane demostró que, por el momento, no cuenta con él. Pero, ¿por qué no le pone?

Ayer era un buen día para que Ceballos jugase al menos unos minutos. La ausencia de Modric en el once le abría un hueco, pero finalmente Zidane optó por Lucas Vázquez en vez de el utrerano.

Lo malo para Ceballos es que a partir de ahora Zidane va a recuperar a Kovacic, un jugador que puede restar minutos al español. Un caso similar es el de Marcos Llorente, que no tiene hueco en este Madrid.

Además, en los dos últimos partidos Zidane ha optado por cambiar el sistema, con un doble pivote en el centro del campo (Modric y Kroos ante el APOEL y Casemiro y Kroos ante el Málaga) y esto dejaría menos hueco a Ceballos.

El utrerano, en los pocos partidos que ha disputado de blanco, ha respondido con creces marcando dos goles. En Liga, Ceballos ha jugado 4 minutos ante la Real, 72 ante el Alavés, 8 ante el Espanyol, 71 ante Eibar y 12 ante Las Palmas. Tan solo un partido completo, el de Copa ante el Fuenlabrada.

Ayer, Zidane fue preguntado por este tema. "No le falta nada. Acaba de llegar, va a tener minutos, no los está teniendo porque hay otros jugadores pero Dani va a tener minutos aquí y lo ha hecho muy bien cuando ha jugado. Hay que tener paciencia", zanjó.