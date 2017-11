¿Por qué no hay 'ojo de halcón' en LaLiga? Tebas lo rechaza por dinero

Las dos únicas patentes que concede FIFA cuestan cuatro millones cada una

LaLiga quiere aplicar la herramienta Media Coach, mucho más barata

Finalmente no habrá tecnología de gol y sólo se aplicará en la 18-19 el VAR

Así funciona la tecnología de gol: si el balón pasa la línea de meta, avisa al árbitro a través de este 'reloj'. Imagen: Reuters

El FC Barcelona salió ayer perjudicado del arbitraje de Iglesias Villanueva en el partido que midió a los culés y el Valencia. El árbitro, Iglesias Villanueva, no dio como gol una pelota que, claramente, había entrado en la meta de Neto. En la Champions League el tanto sí habría subido al marcador. En la competición europea hay 'tecnología de gol' también conocida como 'ojo de halcón' en referencia a la que ya se usa en el tenis desde hace una década para dirimir puntos complicados. ¿Por qué en España no existe esta tecnología? Todo se reduce a una cuestión económica.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, lo ha explicado en varias ocasiones. Cuando el mandatario accedió al cargo, preguntó por esta tecnología que también se aplica en la Premier League. Pero al investigar, supo que la FIFA sólo había concedido la patente a dos empresas que cobraban algo más de cuatro millones de euros cada una.

Semejante gasto pareció a Tebas un dispendio. "El ojo de halcón ya se estudió cuando llegué al cargo y se desechó, no solo por precio, son cuatro millones y pico de euros, solo había dos empresas homologadas dela FIFA. Tenemos tecnología para hacerlo por menos precio", insistió la temporada pasada Tebas.

El mandatario se refiere al programa Media Coach, un sistema que implementa la propia LaLiga como soporte tecnológico a los 42 equipos del fútbol profesional. Este mecanismo da información a tiempo real de lo que sucede en los partidos con todo tipo de parámetros en el que también se podría incluir si la pelota entra o no en la meta. Una pequeña modificación y estaría listo para proporcionar esta información a los árbitros.

El problema es que FIFA no lo autoriza porque su patente está en manos de esas dos empresas que menciona Tebas. O se pagan los cuatro millones de euros, o no se implanta sistema alguno. Tebas optó finalmente por esta solución a la espera de que la temporada que viene se incorpore el Vídeoarbitraje (VAR). Ambas tecnologías, el ojo de halcón y el VAR no convivirán a la par. Sólo existiría, la del VAR.

¿Qué es la tecnología de gol?

Es un método sencillo por el que un conjunto de cámaras situadas en las zonas de influencia de la línea de fondo delimitan si la bola entra o sale.

En el momento en el que el balón, aunque sea por un milímetro, sale, avisa al árbitro mediante un mecanismo activado en su muñeca. Un reloj que le muestra la palabra 'Goal' (Gol) si ha entrado dentro de los límites de la portería. En el resto de las zonas del campo, por ejemplo, en las líneas de fondo o saques de banda, no se aplica.

La necesidad de su implementación en campeonatos de élite se demostró en días como ayer. En la Champions algún equipo español ya ha probado su eficacia. Por ejemplo, el Real Madrid, que en un partido de Champions de principio de temporada vio como no se le daba por bueno un gol ante el Apoel Nicosia porque el sistema no avisó al árbitro de que la bola, efectivamente, había atravesado toda la línea de gol.