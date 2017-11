Zidane confirma que el Real Madrid sondea el mercado invernal y descarta salidas en enero

"¿Fichajes de invierno? Hablo de ello porque puede pasar"

"Quiero ver a Bale, Cristiano y Benzema juntos. Hace mucho que no juegan"

Zinedine Zidane ha confirmado en la previa de la vuelta dieciseisavos de la Copa del Rey frente al Fuenlabrada que el Real Madrid está sondeando el mercado invernal. No descarta que haya incorporaciones, pero sí que haya salidas También ha confirmado que mañana, ante los fuenlabreños, jugarán Bale y Kovacic. "Tengo ganas de volver a ver a Bale, Cristiano y Benzema juntos", ha dicho sobre si la BBC volverá a ser incuestionable.

¿Cuál es el mensaje para los jugadores mañana?

Terminar el trabajo. El partido de ida fue muy bueno, marcando dos goles y jugando bien, además. Lo que queremos mañana es acabar, jugar bien, ganar el partido y pasar la eliminatoria.

¿Empieza a ver mejora en el equipo?

Cada uno lo va a ver como quiera. No estamos haciendo las cosas mal, al contrario. Podemos mejorar, sí, debemos mejorar para recortar puntos también, pero esto es muy largo. Estamos ahí, hemos recortado puntos pero no significa nada. No quiero mirar lo que pasa fuera, lo que me interesa es ver lo que podemos mejorar y lo estamos haciendo mejor.

¿Sorprende que no haya aún VAR en LaLiga?

Sí, está previsto, va a decidir el fútbol español cuándo. La tecnología cambia y eso va a ser un sistema para mejorar el fútbol. Pero el fútbol español va a decidir cuándo.

¿Habrá fichajes de invierno?

Hablo de ello porque puede pasar. Estoy muy contento con la plantilla y no quiero que se vaya nadie, pero en el fútbol puede pasar de todo. Pero hay más gente que yo que decide cosas. Puede que no cambie nada, pero seguro que no se va a ir nadie.

¿Cómo está Keylor Navas?

Lo que ha ocurrido, lo sabéis. Es el pasado. Pensamos en el futuro. Mañana Keylor va a estar. Nada más. Yo quiero a todos mis jugadores sanos. Keylor está sano. Eso es la buena noticia.

¿Podrían jugar Ramos, Bale o Kovacic?

Con Ramos no, no arriesgaremos. Bale estará con nosotros mañana. Veremos cuánto tiempo va a jugar. La idea es de que juegue. Kovacic hace tiempo que entrena con regularidad. Espero que mañana pueda jugar todo el partido.

¿Qué plan hay con Bale?

Yo quiero a Gareth muy bien. Eso no te puedo decir cuándo. La idea es que mañana estará, que puede jugar. Tú sabes que luego eso es como siempre: debe jugar. El ritmo del partido es el que nos va a marcar el camino. La idea es que juegue ya mañana, no sé cuánto tiempo.

¿En qué se puede buscar en el mercado de invierno?

¿Delanteros y porteros? Eso es de lo que se habla, pero yo no quiero hablarte de nada. Sabemos que podemos fichar y nada más. No estamos en eso.

¿Cómo está Lucas Vázquez? Y Ceballos, con esta competencia, ¿se puede desanimar?

No se va a desanimar porque sabe que hay 7 centrocampistas. Acaba llegar. Está trabajando bien. Creo que es más el ruido de fuera. Lo veo tranquilo. Animado. Muy metido. Lo que más me interesa es eso. Luego, sobre Lucas, tiene un golpe fuerte, con el tobillo hinchado, el soleo lo tiene hinchado. Nada importante. Sólo por precaución.

¿Cómo ve al Castilla?

Creo que el Castilla, lleno de chicos jóvenes, deben sólo jugar, disfrutar y competir en una categoría más difícil. Hay que ir despacio. Es lo que está haciendo Santi Solari. Es un partido para ver a los jugadores. Sé lo importante que es para la gente de abajo estar con el primer equipo, jugar de vez en cuando. Sé lo que significa.

¿Tendrá Bale el mismo rol casi indiscutible?

Me estás diciendo cosas, pero sabes al mismo tiempo que no podemos jugar con 12 o 13 jugadores. Veremos. Yo puedo jugar con muchos dibujos. Pero al mismo tiempo, hablando de Bale, lo que quiero ver es a Gareth, a Cristiano y a Benzema de vez en cuando juntos. Hace mucho que no los veo juntos. Me gustaría verlos, claro.

¿Se perderá pasión con el VAR?

Se pierde algo, es cierto. Conseguiremos algo seguramente, pero perderemos algunos aspectos del fútbol. Pero es inevitable. Vamos hacia algo más tecnológico. Iremos hacia algo con menos polémicas. Por otro lado, a mí me parece que nos quitará un poco la espontaneidad del fútbol.

¿Qué representa el clásico para los españoles? ¿Cómo une Cataluña con el resto de España?

Creo que el deporte en general une a las personas y el fútbol en concreto es el deporte más vivido y seguido de todo el mundo. Une a todo el mundo. En cuanto a Barcelona y Real Madrid, yo, por ejemplo, lo he vivido como jugador y como entrenador. Es una emoción increíble dentro y fuera del campo. La semana anterior a ese partido también. Es bonito vivir esos momentos. Creo que hay mucha gente que lo vive de una forma distinta. Yo lo he vivido como jugador, entrenador y aficionado y es magnífico. Me quedo con la idea de que todo el mundo lo va a ver. Eso lo dice todo.