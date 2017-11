La Comisión Electoral ve que se cumplen los requisitos para admitir la moción de censura

Madrid, 27 nov (EFE).- La Comisión Electoral de la Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó que "se cumplen los requisitos exigidos para admitir a trámite la moción de censura presentada" por Luis Rubiales y decidió este lunes dar traslado de su acuerdo al presidente del organismo.

Según una nota emitida por la RFEF, la Comisión indicó que tras revisar y analizar la documentación aportada por Luis Rubiales "de manera fehaciente se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 19 de la Orden Electoral y el artículo 34 del Reglamento Electoral vigentes, para admitir a trámite" la iniciativa del expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles el pasado jueves 23.

El documento de la Comisión Electoral, firmado por su presidente, Francisco Rubio, refleja que el escrito de Rubiales, por el que se promueve moción de censura contra el presidente de la RFEF, se presentó acompañado de 57 escritos, formalizados de manera individual por cada uno de los proponentes que también cita.

La orden ministerial que regula las elecciones a las federaciones establece que cuando se acuerde la admisión a trámite de la moción de censura, el presidente de la Federación deberá convocar la Asamblea General en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, a contar desde que le sea notificada la admisión.

La reunión de la Asamblea General Extraordinaria que debatirá sobre la moción se celebrará en un plazo no inferior a quince días ni superior a treinta días, a contar desde que fuera convocada. Dentro de los diez primeros días siguientes a la convocatoria, podrán presentarse mociones alternativas.

En ningún caso la moción de censura alternativa podrá ser suscrita por quienes hayan promovido la inicial.

El acto de la votación, que deberá ser secreta, seguirá idénticos parámetros que los previstos para la elección de Presidente. Para que la moción de censura prospere y cese de forma automática el Presidente, se requerirá que, sometida a votación, sea aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General.

Las firmas presentadas para activar la moción por parte de Rubiales, que según un certificado notarial cuenta con 88 avales para convertirse en presidente, son las siguientes:

Presidentes de Federaciones de Ámbito Autonómico (9): Islas Baleares, Canaria, Federación Cántabra, Ceuta, Extremeña, Melillense, Región de Murcia, Riojana y Navarra.

Clubes de carácter no profesional (13): Sanfeliuenc, Cornellá, Alzira, Crevillente Deportivo, Cartagena, Asociación Dptva. Rincón de Seca, Collerense, Villanovense, Cacereño, Colindres, Unión Viera, Rusadir y Calahorra.

Futbolistas profesionales (9): Alejandro Arribas Garrido, Caros Carmona Bonet, Óscar De Marcos Arana, Rubén García Santos, Daniel Giménez Hernández, Javier López Rodríguez, José Martín Ruz, Héctor Rodas Ramírez y Daniel Toribio Gutiérrez.

Futbolistas no profesionales (11): José Manuel Segovia Fernández, Luis Ortiz Fernández De Mera, Manuel Diego Tello Jorge, Juan Vich Caldes, Carlos Garde Garde, José Antonio Culebras Arenas, María de los Ángeles García Chaves, Rubén Lavín Lavín, Attenya Iriome Vega Pérez, Ana Sáenz de Pipaón, José Antonio Prieto Hernández.

Árbitros de Segunda B y Tercera División (2): Alexandre Alemán Pérez y María Dolores Martínez Madrona.

Entrenadores profesionales (1): Julián Robles García.

Entrenadores no profesionales (6): José Barceló Alomar, Pedro Manuel Calvo Morillo, David Gutiérrez Saiz, David Ruiz Navascues, César Sosa Falcón y Marc Vives.

ESPECIALIDAD FÚTBOL SALA. Clubes (2): Sala 5 Martorell y Almendralejo. Futbolistas (4): Natalia Orive, Carlos Ortiz, Miguel Sayago y Francisco Sedano

La Comisión Electoral también acordó que el área de Competiciones y el de licencias de la RFEF informe, en un plazo de tres días, sobre la situación de los asambleístas que han perdido su condición dentro del estamento de clubes, futbolistas y técnicos, así como a quienes se han dirigido a ella por escrito al respecto.

El Albacete, junto a Vicente Iborra, Armando Lozano, Sergio Piña, Hécotr Rodas (jugadores profesionales), Juan Antonio Prieto, Rubén Lavín, Carlos Garde, Luis Ortiz (jugadores no profesionales, Julián Robles, Rafael Clavero (entrenadores profesionales) y Adolfo Pulgar (entrenadores no profesionales) ya no forman parte de la Asamblea, según el escrito de la Comisión Electoral.

De los firmantes para la moción de censura ya no son asambleístas Rubén Lavín, Carlos Garde, Luis Ortiz, Jose Antonio Prieto, Julián Robles, Héctor Rodas, de acuerdo al texto.

En texto de la Comisión Electoral cita que según la orden ministerial "cuando cause baja un asambleístas antes de terminar su mandato, le sustituirá con carácter automático el candidato que hubiere obtenido mayor número de votos en las especialidad, circunscripción y estamento en el que se produjera la baja".