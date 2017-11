Zidane: "Me gustaría ver juntos a Bale, Cristiano y Benzema"

Madrid, 27 nov (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró su deseo por volver a ver junta a la BBC, con el regreso a los terrenos de juego del galés Gareth Bale ante el Fuenlabrada en Copa del Rey, donde descansarán Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

No será en Copa pero si se cumplen los planes de Zidane pronto la BBC volverá a unirse y regresará el debate sobre la alineación con el pulso Isco Alarcón-Bale.

"En el equipo titular no podemos jugar con 12, ya veremos", dijo Zidane tras anunciar el regreso de Bale en Copa. "Voy a jugar con muchos dibujos pero al mismo tiempo quiero ver a Gareth, Cristiano y Karim juntos. A los tres de vez en cuando porque es mucho tiempo que no están juntos y me gustaría verlos", añadió.

Ahora se inicia un nuevo proceso con Bale tras recibir el alta pero con la necesidad de ganar ritmo de competición. "El primero que quiere ver a Gareth muy bien soy yo. No sé cuándo estará al cien por cien, la idea es que juegue mañana, lo veo bien, pero ahora tiene que jugar y ganar ritmo de partido. Es lo que nos va a marcar el camino. La idea es que juegue ya y no sé cuánto tiempo".

Respecto a la visita del Fuenlabrada al Santiago Bernabéu, Zidane destacó el buen trabajo de la ida (0-2) y valoró la oportunidad que tendrán jugadores canteranos que dijo tienen que jugar con "ilusión".

"Tenemos que terminar el trabajo que hicimos en un partido de ida muy bueno en el que marcamos dos goles y jugando bien. Lo que necesitamos nosotros es acabar la eliminatoria jugando bien, ganando el partido y pasar", manifestó.

El empate del Barcelona en Mestalla devuelve algo de esperanza al madridismo, que recorta a ocho la distancia con el líder, aunque Zidane aseguró que no piensa en ello.

"Nosotros no estamos haciendo las cosas mal. Podemos mejorar, sí. Debemos mejorar para recortar puntos pero esto es muy largo. Estamos ahí. Esta jornada hemos recortado puntos pero no significa nada. No quiero mirar fuera, lo que me interesa es mejorar y lo estamos haciendo", señaló.

Una vez más fue preguntado el técnico francés por los pocos minutos de Dani Ceballos, que será titular en Copa y que ve aumentada la competencia con el regreso de Mateo Kovacic. "No se va a desanimar, sabe los jugadores que hay en el centro del campo y él acaba de llegar. Está trabajando muy bien y está tranquilo, metido. Es lo que más me interesa".

Por último, tras no cerrar la puerta a algún refuerzo en el mercado invernal el pasado sábado, Zidane repitió el mensaje de puerta cerrada para las salidas y atentos a posibles llegadas.

"Estoy muy contento con mi plantilla, por eso no quiero que se cambie y que no se vaya nadie, pero en el fútbol puede pasar de todo. Hay más personas que yo que eligen cosas y podemos hablar. Cuando llegue el mercado lo hablaremos y puede ser que no cambie nada o sí, pero seguro que nadie se va de aquí", dijo.

"Se habla del delantero y la portería pero no quiero hablar de nada porque al final sabemos que podemos fichar y nada más, pero de momento no estamos en esto", sentenció.