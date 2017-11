Antonio Calderón: "No vamos a dar ninguna facilidad y vamos a salir a competir"

El entrenador del CF Fuenlabrada, Antonio Calderón, reconoció este lunes que para remontar la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Real Madrid se deben "dar muchas cosas", pero dejó claro que no darán "ninguna facilidad" a su rival para buscar sus opciones de dar la sorpresa porque tienen "la máxima convicción" de que pueden hacerlo.

"Para lograr la remontada se tienen que dar muchas cosas, pero nosotros no vamos a dar ninguna facilidad. Hay que ver cómo transcurre el partido porque hemos recuperado gente creativa que nos puede ayudar mucho, si metemos un gol y aguanta así el partido...", advirtió Calderón en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del club.

El exjugador recordó que "nunca se sabe" y que a los madridistas "les pueden entrar prisas". "Nosotros vamos a salir a competir para darle la vuelta a la eliminatoria. Es algo de lo que se habla en el vestuario porque tenemos gente muy ambiciosa", comentó.

"Los chicos saben que es difícil, pero piensan que es posible. Hay que tener la máxima convicción de que se puede, por supuesto yo también la tengo", añadió un Calderón que se toma esta vuelta "con tranquilidad". "Ya sabíamos que iba a ser una eliminatoria complicada, pero tenemos muchas ganas de jugar el partido, son 90 minutos de ilusión", admitió.

El entrenador del Fuenlabrada no vio el choque del Real Madrid ante el Málaga, aunque estuvo "atento". "En casa están teniendo problemas, pero aún así tuvieron capacidad para sacarlo adelante. La Copa tiene magia y nosotros vamos con una ilusión tremenda, esperemos que nos ayude", deseó.

De momento, no ha dicho "nada" a sus jugadores. "No hemos tenido tiempo, pero daré un mensaje de continuidad, de que si estamos como siempre plantaremos cara. Hay que darles tranquilidad, anticipar un poco lo que va a pasar. Antes del partido daremos mensajes, datos y todo lo relacionado con el partido", comentó.

"Habrá cambios porque tenemos una plantilla de gente muy capaz y van a ir todos convocados para mitigar el tema y ya allí decidiremos los elegidos. Yo ya tengo todo decidido y, lógicamente, todos quieren estar, pero el reglamento no lo permite", remarcó Calderón, feliz de que vayan a tener el apoyo de "dos mil o tres mil personas".

En este sentido, aseguró que tiene "un plan" y que "no cambiará juegue quien juegue" en el Real Madrid, donde deben "controlar a todos, no solo a un jugador en particular". "A Bale habrá que dejarle pocos espacios y controlarle en el área porque tiene un gran remate. Creo que Keylor también entrará en su rotación tras la lesión, pero ya digo que no podemos centrarnos en un jugador, hay mucha gente importante", apuntó.