(Previa) El Real Madrid quiere un pase a octavos con brillo y el Málaga busca remontar al Numancia

27/11/2017 - 17:36

El Real Madrid intentará firmar un pase sin sobresaltos a los octavos de final de la Copa del Rey aprovechando la vuelta en el Santiago Bernabéu y el favorable 0-2 de la ida ante el Fuenlabrada, mientras que, del resto de equipos de LaLiga Santander que entran en liza este martes, el Málaga debe remontar ante un equipo de inferior categoría, el Numancia.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En el Santiago Bernabéu (21.30 horas), el Real Madrid buscará solventar sin dejar dudas su cruce con el equipo de la Segunda División B, que acudirá sin presión y tratando de meter un gol que pueda sembrar el temor en un equipo aún poco regular en su línea de juego.

Los blancos llegarán al choque tras su sufrida victoria liguera ante el Málaga y Zinédine Zidane, dentro de un exigente calendario y la próxima visita a San Mamés, apostará seguramente por la 'segunda unidad' para lograr el pase a los octavos de final del torneo del KO acompañado de buen fútbol.

En este sentido, el francés tiene previsto dar minutos a los lesionados que ya ha recuperado como es el caso del portero costarricense Keylor Navas, ausente durante más de un mes, o del centrocampista Mateo Kovacic, que volverá a disponer de minutos tras más de dos meses de baja para un centro del campo novedoso donde Marcos Llorente y, principalmente, Dani Ceballos buscan ganar confianza y la de su técnico.

Igualmente, parece que Gareth Bale tendrá minutos, aunque 'Zizou' no confirmó cuantos y si el galés saldrá de inicio o durante el partido en busca de ritmo para dejar atrás todo un primer tramo de temporada lleno de vicisitudes físicas.

El partido también será una oportunidad para canteranos de un Real Madrid Castilla que ya saben lo que es jugar contra el Fuenlabrada, al que se midieron el pasado sábado en el Fernando Torres, firmando un empate sin goles.

Este resultado frenó la buena marcha de los de Antonio Calderón en el Grupo I, donde lideran con cinco puntos de ventaja en su sueño de lograr el ascenso, principal objetivo de la entidad. El técnico ha advertido que no renuncian a dar una complicada sorpresa, que pasará por adelantarse en el marcador y aprovechar cualquier tipo de relajación de su rival, y que rotará también en su equipo.

CELTA, LEGANÉS Y LEVANTE, A HACER VALER SUS VICTORIAS A DOMICILIO

El Real Madrid será el único de los grandes favoritos que juegue en la jornada copera del martes, donde otros 'Primeras' como el Leganés, el Celta y el Levante intentarán sacar partido a sus ventajas logradas en la ida como visitantes.

En Butarque (19.30), el conjunto de Asier Garitano busca volver entre los 16 mejores de la Copa 16 temporadas después de conseguirlo por último vez. Tras el 1-2 conseguido en el José Zorrilla ante el Valladolid, los 'pepineros' darán descanso a sus piezas más claves para salir de su actual mala racha de cinco derrotas seguidas.

Para aspirar a la remontada, el Valladolid necesita mejorar sus prestaciones a domicilio ya que sólo ha ganado una de sus ocho salidas en LaLiga 1/2/3 y a finales de agosto (Sevilla Atlético).

Por su parte, el último verdugo del Leganés, el Celta, buscará su cuarto pase consecutivo a octavos de final haciendo valer en Balaídos (21.30) el 1-2 logrado en Ipurua ante un Eibar mejorado por sus dos victorias ligueras consecutivas y con ganas de tomarse la revancha contra su rival, que le ha ganado los dos choques disputados este año ante la afición 'armera'. Los dos técnicos apostarán por las rotaciones, con Juan Carlos Unzué recuperando a Roncaglia y Guidetti.

Además, en otro duelo (21.30) entre equipos de LaLiga Santander, el Levante lo tiene bien para estar en los octavos de final tras ganar 0-2 al Girona. El conjunto 'granota' intentará brindar un buen partido ante su afición para compensar el duro 0-5 del fin de semana ante el Atlético frente a un conjunto gerundense que se aferra a la remontada avalado por su buen momento (cinco jornadas sin perder) y su victoria liguera en el Ciutat de València.

Finalmente, el Málaga tendrá que aparcar su delicada situación en LaLiga Santander, donde va antepenúltimo, para dar una alegría a su afición eliminando en La Rosaleda (19.30) a un Numancia que le sorprendió en la ida (2-1).

El equipo soriano, que no está en octavos de Copa desde la campaña 2002-03 y que no encuentra buenos resultados como visitante, intentará hacer valer sus dos goles en el descuento de la ida en Los Pajaritos para agravar la situación de los de Míchel, que han ganado sus dos últimos choques ligueros ante sus aficionados, ante los que el fin de semana tiene un partido clave ante el Levante. Las bajas por lesión no dan excesivo margen al técnico malaguista para hacer rotaciones para este importante duelo.

--PROGRAMA DE LA VUELTA DE DIECISEISAVOS.

-Martes.

Málaga-Numancia. Sánchez Martínez (C.Murciano) (1-2) 19.30.

Leganés-Valladolid. Munuera Montero (C.Andaluz) (2-1) 19.30.

Real Madrid-Fuenlabrada. González Fuertes (C.Asturiano) (2-0) 21.30.

Levante-Girona. Undiano Mallenco (C.Navarro) (2-0)21.30.

Celta-Eibar. Estrada Fernández (C.Catalán) (2-1) 21.30.

-Miércoles.

Sevilla-Cartagena. Hernández Hernández (C.Las Palmas) (3-0)19.30.

FC Barcelona-Murcia. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) (3-0)19.30.

Real Sociedad-Lleida E. Martínez Munuera (C.Valenciano) (1-0) 19.30.

Atlético-Elche. Medié Jiménez (C.Catalán) (1-1)21.30.

Athletic-Formentera. Del Cerro Grande (C.Madrileño) (1-1) 21.30.

Las Palmas-Deportivo. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) (4-1) 21.30.

-Jueves.

Alavés-Getafe. González González (C.Cast-leonés) (1-0) 19.30.

Villarreal-Ponferradina. Jaime Latre (C.Aragonés) (0-1) 19.30.

Espanyol-Tenerife. Iglesias Villanueva (C.Gallego) (0-0)19.30.

Valencia-Zaragoza. Melero López (C.Andaluz) (2-0) 21.30.

Betis-Cádiz. Trujillo Suárez (C.Tinerfeño) (2-1) 21.30.