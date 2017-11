Calderón: "Si marcamos, todo puede pasar"

Fuenlabrada (Madrid), 27 nov (EFE).- Antonio Calderón, técnico del CF Fuenlabrada, mostró la ilusión con la que acuden sus jugadores al Santiago Bernabéu, donde pese al 0-2 de la ida ante el Real Madrid, acuden con el sueño de remontar y afirma que si marcan "todo puede pasar".

"Vamos Con tranquilidad y con mucha ilusión. Ya sabíamos que iba a ser una eliminatoria complicada por el rival y ahora lo es más por el resultado de la ida. Son 90 minutos que con el resultado a favor hay que saber jugarlos. Nosotros vamos con una ilusión enorme", dijo en rueda de prensa.

"Para lograr la remontada se tienen que dar muchas cosas, pero demostramos en la ida que sabemos hacer las cosas y no vamos a dar ninguna facilidad. Recuperamos a gente creativa en el medio y si van pasando los minutos sin que encajemos podemos ser capaces de llegar y hacer un gol. Si marcamos, todo puede pasar porque pueden entrar las prisas y que su grada se impaciente. Vamos a salir a competir y a dar la vuelta a la eliminatoria. Lo vamos a intentar", añadió.

Sin atender a la diferencia de categoría con el rival, Calderón cree en las opciones de su equipo y destacó que "el Madrid en casa está teniendo algunos problemas para solventar sus partidos". Aunque aseguró que "tienen capacidad" para ganar a cualquiera pero es una competición diferente. "Juegan con la renta de dos goles aunque la Copa tiene magia y vamos con una ilusión tremenda".

En el Real Madrid regresarán jugadores como Gareth Bale y Mateo Kovacic, una situación que no modificará la idea del técnico del Fuenlabrada. "Nosotros tenemos un plan y no cambiará, juegue quien juegue. Tenemos que controlar a todos, no solo a un jugador en particular. A Bale habrá que dejarle pocos espacios, tenerle bien controlado con dos y vigilarlo bien en el área porque tiene un gran remate".

Calderón desveló el mensaje que trasladará mañana a sus jugadores tras el último entrenamiento que tendrán. "El mensaje es salir como todos los partidos, disfrutar de la eliminatoria y no renunciar a nada. Les daré tranquilidad para explicarles lo que puede ocurrir. Me gusta anticipar lo que puede hacer el rival, si hay gran ambiente en la grada que nos pueda intimidar".

Y terminó destacando el crecimiento del Fuenlabrada, que estará apoyado en las gradas por 2.500 seguidores. "Está creciendo el equipo y el club en todos los estamentos. Van a ir muchos autobuses con cerca de tres mil aficionados. Es un orgullo. Nuestro granito de arena es trabajar duro, ganar partidos y que la gente se vaya enganchando".