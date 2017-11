Míchel: "Nos sentimos con fuerza y con interés como para ganar al Numancia"

27/11/2017 - 18:42

El entrenador del Málaga, José Miguel González, 'Míchel', ha asegurado que se sienten "con fuerza y con interés" para tratar de superar al Numancia este martes en La Rosaleda (19.30 horas), en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, además de advertir que deben afrontar el duelo "con la máxima intensidad" para tratar de remontar el 2-1 de la ida.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Entiendo que hay que ir a ganar todos los partidos. Primero, porque es una competición oficial; segundo, porque ganar siempre es positivo; y tercero, porque no podemos admitir que jugar con la camiseta del Málaga CF sea de cualquier manera. Tenemos que afrontar el partido con la máxima intensidad, juegue quien juegue. Además, tenemos argumentos suficientes como para ganar. Sabemos que enfrente tenemos un equipo bien organizado, como nos demostró en el partido de ida, pero nosotros nos sentimos con fuerza y con interés como para ganar el partido, sin excusas", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador malaguista advirtió de que no rebajarán el nivel a pesar del 2-1 de la ida en Los Pajaritos, que les obliga a remontar, para centrarse en LaLiga Santander. "No veo ningún beneficio en que te eliminen de la Copa del Rey, además teniendo un marcador tan cercano. Estamos bien, estamos jugando mejor y entendemos, más allá del nivel del equipo rival, que tenemos una opción buena y tenemos que pasar. Hasta enero no tendríamos el partido de la siguiente ronda, siempre con el máximo respeto y que el Numancia no es un rival asequible, aunque sea de Segunda División", señaló.

Por otra parte, lamentó la lesión de Juankar, que tras romperse el ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha deberá pasar por el quirófano. "Juankar, desafortunadamente, tiene roto el cruzado y afectado el ligamento lateral, con lo cual le vamos a perder para toda la temporada", subrayó.

Además, Míchel habló del estado de salud de Recio y Kuzmanovic. "Recio tiene unas molestias, le vamos a hacer una resonancia y esperemos que no sea más que una sobrecarga, y que pueda afrontar el partido del viernes ante el Levante. Por el contrario, Kuzmanovic ya está empezando a entrenar y esperemos que el lunes que viene pueda estar con el grupo. Lo demás, cansancio, como es normal, con solo 48 horas. Hoy, hemos tenido que hacer muy poco trabajo y mañana daremos la lista", explicó.

Sobre quién ocupará el lateral zurdo, el técnico madrileño apuntó que pueden "repetir" con Diego González. "Es una de las cosas que estamos pensando, porque forzar mucho a Diego tampoco es conveniente porque el viernes tenemos partido y sólo tenemos dos centrales. Hay que tener cuidado. La opción de Álex Robles, que conoce perfectamente el trabajo y que entrena con nosotros, además jugó el partido de ida, es perfectamente factible", afirmó.

Por último, valoró que el choque puede ser una gran oportunidad para algunos jugadores. "Es cierto que ya vamos viendo que hay muchos jugadores que podemos elegir, más allá de las lesiones. Si en el partido de Copa se suma alguno más, pues bien. Puede ser una oportunidad para cualquiera, como ha pasado también en los partidos de LaLiga. Mañana es un partido que hay que jugar para ganar, exactamente igual que el viernes que viene. Por lo tanto, es una oportunidad de demostrar, como han hecho otros compañeros, que se puede ganar uno el puesto en cualquier partido. Los necesitamos a todos", concluyó.