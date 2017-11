López Muñiz: "Vamos a trabajar el partido como si fuéramos 0-0"

27/11/2017 - 19:45

El entrenador de la UD Levante, Juan Ramón López Muñiz, ha señalado este lunes que van a afrontar el partido ante el Girona de vuelta de dieciseisavos de final de Copa del Rey como si el resultado fuera "de 0-0" pese a la victoria en la ida en Montilivi (0-2).

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Vamos a trabajar el partido como si fuéramos cero a cero. Queremos sacar un buen resultado y seguir adelante. Afrontamos el encuentro con buen nivel. Tenemos 24 jugadores en la plantilla y todos van a jugar muchos partidos. Los jugadores con menos minutos van a competir. Vamos a dar minutos a los que menos están participando. Esos minutos les van a venir muy bien. El partido les va a exigir un fuerte ritmo", aseguró en sala de prensa.

El técnico granota quitó importancia a la última derrota ante el Atlético. "El equipo está bien, la derrota se produjo porque nos encontramos con un Atlético a un nivel muy alto. No veo una situación complicada. No vamos a dar bandazos. No creo que puedan surgir dudas. El equipo está bien en la clasificación sacando puntos al descenso", explicó.

Para revertir el tropiezo, el asturiano espera una buena respuesta de la afición. "Habrá un ambiente bueno, seguro. El objetivo requiere de nuestro trabajo y también del apoyo de la afición. Todo lo que rodea al Levante debe estar unido y tranquilo. Es lo que te hace conseguir objetivos. Tenemos claro el objetivo y cómo conseguirlo", concluyó.