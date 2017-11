Larrea insiste en que no está de acuerdo con moción de censura

Palma, 27 nov (EFE).- El presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Luis Larrea, insistió este lunes en que no está de acuerdo con la moción de censura presentada por Luis Rubiales, expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles.

Rubiales, aspirante a la presidencia de la RFEF, presentó una moción de censura contra el máximo mandatario federativo que ha sido admitida a trámite por la Comisión Electoral.

"Ya he dicho que (Ángel María) Villar no debería salir por una moción de censura. No estoy a favor de ella", afirmó Larrea, que asistió este lunes a la Fiesta del Fútbol Balear celebrada en la localidad mallorquina de Bunyola.

"Esta legislatura es suya y en estos momentos él se está defendiendo de una serie de acusaciones de las que cree que es inocente", subrayó Larrea.